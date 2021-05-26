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Полиция

Трафик людей: в Дрокии при разгрузке фуры нашли двух подростков

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210526/34891054/Trafik-lyudey-v-Drokii-pri-razgruzke-fury-nashli-dvoikh-nesovershennoletnikh.html

Правоохранительные органы расследуют случай трафика людей – в машине, в которой перевозились хозтовары, нашли двоих несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В Молдове задержали 57-летнего выходца из Дрокиевского района, подозреваемого в трафике людей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генерального инспектората полиции МВД республики.

"Мужчина управлял грузовиком Mercedes Benz, загруженном хозтоварами, и направлялся из Турции. При разгрузке товаров на территории магазина в городе Дрокия среди ящиков обнаружили двоих молодых людей иностранного происхождения без документов, удостоверяющих их личность", – отметили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют этот случай. Выяснилось, что посреди коробок с грузом находились двое подростков 14 и 15 лет.

"Наши коллеги на данный момент общаются с ними через переводчика. На месте присутствуют сотрудники Бюро по миграции и убежищу, которые взяли на себя управление делом. Ожидаются и коллеги из Пограничной полиции", – добавили в правоохранительных органах.

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