Тысячи SIM-карт для интернет-мошенничества: полиция задержала владельца

В отношении иностранного гражданина в возрасте 28 лет, проживающего на территории Республики Молдова, возбуждено уголовное дело за соучастие в хищении денежных средств с карт граждан Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Сотрудниками Управления по расследованию ИТ-преступлений Национального инспектората расследований и прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержан молодой человек, который незаконно предлагал платные услуги по активации анонимных учетных записей Viber, Whatsapp, Telegram, электронных кошельков Paynet, PayPal и других онлайн-платформ, требующих активации учетной записи только по номеру телефона. Об этом сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции Молдовы.

Полиция установила, что анонимные учетные записи, созданные удаленно, использовались для совершения преступлений, таких как: мошеннические звонки через Viber, Whatsap гражданам Республики Молдова и других государств от имени банковских учреждений; отмывание денег через созданные в Сети электронные кошельки, совершение других видов мошенничества на национальном и международном уровнях.

В результате нескольких обысков на дому и арендованных подозреваемым офисах полиция обнаружила и изъяла 4765 SIM-карт различных операторов (в том числе иностранных), 5 модемов Sim Card Hub Gsm, компьютерные системы, мобильные телефоны, модемы 3G, банковские карты и другие устройства хранения.

В полиции отмечают, что с 2020 года и до настоящего времени увеличилось количество преступлений, связанных с хищением денег с карт потерпевших, которым пишут через учетные записи Viber, Whatsap, созданных с помощью номеров SIM-карт, предоставленных вышеуказанным оборудованием IP-телефонии.

Подозреваемый находится под следствием, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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