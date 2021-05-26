В июле в Молдове пройдут парламентские выборы. В Центральной избирательной комиссии с середины мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Для того, чтобы помочь избирателям реализовать свое право голоса, Sputnik Молдова собрал короткую памятку о том, как, где и на основании каких документов граждане Молдовы смогут проголосовать в стране и за рубежом.

Перечень документов и правила проведения голосования в Молдове неоднократно менялись. Однако основной документ, с помощью которого будут голосовать граждане Молдовы, остается неизменным - это удостоверение личности гражданина. Но есть и другие варианты.

© Sputnik / Vadim Rusu Как и где голосовать на внеочередных парламентских выборах 11 июля

У тех, кто собирается проголосовать не по официальному месту жительства, также есть выбор. Можно зарегистрироваться для голосования по новому месту пребывания или дождаться начала работы Участковых избирательных бюро и получить удостоверение на право голосования.

© Sputnik / Vadim Rusu Как и где голосовать на внеочередных парламентских выборах 11 июля

Особая привилегия - у студентов. С 2010 года на парламентских выборах студенты могут проголосовать на участках в населенном пункте, в котором находится их учебное заведение. Для этого на избирательном участке нужно предъявить удостоверение личности и студенческий билет.

© Sputnik / Vadim Rusu Как и где голосовать на внеочередных парламентских выборах 11 июля

Во время парламентской избирательной кампании 2021 года, как, впрочем, и во время предыдущих выборов, особый ажиотаж вызывает голосование за рубежом. Из года в год, от выборов к выборам растет и количество избирателей, которые голосуют за границей и число участков, открытых за пределами страны. Во время президентских выборов 2020 года за границей проголосовало рекордное количество граждан - чуть более 260 тысяч. На выборах в 2021 году власти обещают открыть еще больше участков для голосования за пределами Молдовы. Голосовать там можно как на основании загранпаспорта, так и по предъявлениию удостоверения личности.

© Sputnik / Vadim Rusu Как и где голосовать на внеочередных парламентских выборах 11 июля

Для участия в выборах уже зарегистрировались восемь партий и избирательных блоков. Это партия "Европу строим дома" (PACE), партия "Гражданский конгресс", избирательный блок "Ренато Усатый", Партия "Шор", партия "Действие и солидарность" (PAS), избирательный блок "Коммунисты и социалисты", Движение профессионалов "Speranţa – Надежда" и Демократическая партия Молдовы. Список будет пополняться, прием документов в ЦИК продлится до 11 июня.

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