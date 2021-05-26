Налог на недвижимость: почему жители Кишинева должны платить больше

Жители молдавской столицы недовольны суммами налога на недвижимость, квитанции по которому они начали получать в мае.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Соцсети кипят: жители Кишинева стали получать квитанции на оплату налога на недвижимое имущество – указанные в платежке суммы практически вдвое больше, чем в прошлом году.

Негодование в Сети

Сетуют и на отмену скидки в 15% на оплату полной суммы налога до 30 июня. Хотя все соответствующие поправки в законодательство утвердили в конце 2020-го, большинство горожан не думали, что изменения будут так бить по карману. Sputnik разбирался, зачем нужно быть менять законодательство, и кто все-таки может рассчитывать на послабления.

В группах в социальных сетях идет бурное обсуждение налоговых перемен. Люди недовольны резким ростом налога на недвижимость.

"Полный беспредел. На все подняли цены, только про зарплату забыли", – написал возмущенный пользователь.

Что говорят власти

"У меня вообще нет слов на это все... В два раза поднимают налог на квартиры, в десять - на дачные участки! При этом отменяют льготы и не спрашивают, хватит ли зарплаты на все это! И ведь не все получают по 20 тысяч леев", – обратила внимание другой пользователь.

Примэрия Кишинева сообщила о необходимости уплаты налога на недвижимость за текущий год, до 30 июня 2021 года, что предусмотрено положениями статьи 282 Налогового кодекса.

Согласно постановлению 25/4 от 29.12.2020 "Об утверждении муниципального бюджета Кишинева на 2021 год", приложение №6, ставка налога на недвижимость была установлена ​​в размере 0,185% от оценочной стоимости для налогообложения. В прошлом году ставка была 0,1%.

"Пенсионерам предоставляется освобождение от налога на недвижимость на основании статьи 283 Налогового кодекса, а в соответствии с решением муниципального совета Кишинева №25/4 от 29 декабря 2020 года установлено освобождение в размере 500 тысяч леев от оценочной стоимости для налогообложения недвижимого имущества по месту жительства", – заявили в примэрии.

В городской администрации уточнили, что с 2021 года 15%-ная скидка при оплате до 30 июня полной суммы налога на недвижимость больше не применяется в связи с отменой поправок к Налоговому кодексу, пункта (2) в статье 282.

Мнение примара Кишинева

Примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал ситуацию с налогом на недвижимость.

"Есть категории с большими освобождениями… Есть десятки тысяч людей, у кого де-факто уменьшатся счета. А есть люди, которые будут платить больше. Процесс взаимосвязан с регистрацией и переоценкой кадастрового имущества", – сказал Чебан.

Столичный градоначальник сообщил, что пока не проверял, получал он квитанцию на оплату налога на недвижимость.

Что произошло с налогом на недвижимость?

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ уточнил, что отмену 15-процетной скидки на погашение полной суммы налога до 30 июня произвели центральные органы власти.

"Раньше была льгота для тех, кто оплачивает налог, скажем так, вовремя. Речь шла о скидке в 15%. Власти пришли к выводу, что эта льгота не оправдала себя. И это не местные органы власти отменили ее, а центральные", – уточнил Ионицэ.

Он обратил внимание, что в среднем одна семья из троих человек платит в год более 70 тысяч леев в виде налогов, из которых самая большая часть налогов идет на центральные органы власти – НДС, акцизы, налог на прибыль физических и юридических лиц и так далее.

"Все эти налоги, которые получают центральные органы власти, каждый год увеличиваются и индексируются в случае акцизов", – уточнил Ионицэ.

Экс-премьер Молдовы: хватит ли в бюджете денег на досрочные выборы>>>

По его словам, налоги, которые собирает государство, – "тихие", которые никто не замечает, а вот местным органам власти отданы самые неприятные "кричащие" налоги. "Купил хлеб – заплатил, купил бензин – заплатил, и люди не чувствуют. К примеру, сейчас в литре бензина НДС и акцизы где-то в пределах 8 леев. Получается парадокс. Местные органы власти, которые обязаны обеспечивать комфортную жизнь людям, их налоги не индексировались и не росли годами... Получается, что местные органы власти ущербны, у них нет денег. Поэтому надо было это повысить", – добавил аналитик.

Дискомфорт, как считает экономист, в случае налога на имущество, заключается в том, что человек сразу чувствует, что он платит.

По его мнению, оценку жилфонда следует делать не чаще, чем раз в 25 лет, а само бремя налога можно менять каждый год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova