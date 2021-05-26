Правительство приняло решение о повышении стипендий для студентов

Студентам также будет выплачена разница между установленной стипендией и той, что была выплачена за период с 1 января 2021 года по настоящее время.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в среду одобрило увеличение стипендий для школьников и студентов на 2,3%. Повышение коснется студентов вузов и учащихся профессионально-технических учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства.

Студенты художественного профиля будут получать стипендии от 380 до 560 леев. Размер стипендии для студентов высших учебных заведений и студентов профессионально-технического образования будет варьироваться от 945 до 1015 леев.

Докторанты первого, второго и третьего курсов получат стипендии в размере 1245, 1375 и 1420 леев соответственно. Врачи-ординаторы также получат стипендии в зависимости от года обучения - от 1245 до 1420 леев.

Почетные стипендии - республиканские, президентские и правительственные, а также стипендии Gaudeamus составят от 990 до 1640 леев.

На эти цели в бюджете предусмотрено 5,7 миллиона леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova