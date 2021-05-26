Нацкасса соцстраха: "поденщики" тоже должны платить взносы

Ведомство напоминает, что занятые поденным трудом не освобождаются от обязанности выплачивать заключать договоры социального страхования.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) напомнила об обязанности лиц, которые занимаются неквалифицированной работой, заключать индивидуальный договор государственного социального страхования.

Эта норма распространяется также и на поденных рабочих, которые трудились в сельском хозяйстве хотя бы в течение одного дня за месяц.

Исключение составляют пенсионеры, инвалиды, а также ряд категорий плательщиков, пользующихся льготами в соответствии с законодательством о системе государственного социального страхования.

Договор заключается в территориальных подразделениях НКСС, где плательщиков взносов ждут до 25 числа месяца, следующего за тем месяцем, когда они находились на работе.

Согласно Закону о бюджете государственного социального страхования на 2021 год, размер ежемесячных взносов "поденщиков" составляет 240,5 лея, или 2886 леев за весь год.

Период, застрахованный по договору индивидуального социального страхования, учитывается в процессе установления пенсии по старости и пособия в случае смерти.

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