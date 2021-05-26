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Сбор урожая в агрохозяйстве

Нацкасса соцстраха: "поденщики" тоже должны платить взносы

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210526/34896595/nkss-podenshiki-tozhe-dolzhny-platit-vznosy-socstraha.html

Ведомство напоминает, что занятые поденным трудом не освобождаются от обязанности выплачивать заключать договоры социального страхования.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) напомнила об обязанности лиц, которые занимаются неквалифицированной работой, заключать индивидуальный договор государственного социального страхования.

Пенсионеры. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / anaterate
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Эта норма распространяется также и на поденных рабочих, которые трудились в сельском хозяйстве хотя бы в течение одного дня за месяц. 

Исключение составляют пенсионеры, инвалиды, а также ряд категорий плательщиков, пользующихся льготами в соответствии с законодательством о системе государственного социального страхования. 

Договор заключается в территориальных подразделениях НКСС, где плательщиков взносов ждут до 25 числа месяца, следующего за тем месяцем, когда они находились на работе.

Согласно Закону о бюджете государственного социального страхования на 2021 год, размер ежемесячных взносов "поденщиков" составляет 240,5 лея, или 2886 леев за весь год. 

Период, застрахованный по договору индивидуального социального страхования, учитывается в процессе установления пенсии по старости и пособия в случае смерти.

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Теги:
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