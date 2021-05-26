Граждане Молдовы из сектора Газа эвакуированы: когда они вернутся домой

Граждане Молдовы прибудут на родину в четверг после эвакуации из сектора Газа. Власти страны совместно с посольствами в Тель-Авиве, Анкаре, Киеве и консульством в Одессе согласовали детали операции.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Тринадцать граждан Молдовы были репатриированы из сектора Газа и прибудут в Молдову в четверг, 27 мая. Кризисный штаб Министерства иностранных дел и европейской интеграции согласовал все детали с посольствами Республики Молдова в Тель-Авиве, Анкаре, Киеве и консульством в Одессе. Наши соотечественники были эвакуированы через пограничный переход Рафах в Арабскую Республику Египет.

"Эвакуированным гражданам Молдовы был предоставлен транспорт в Каир, медицинская страховка, продукты питания, а также товары первой необходимости – в сотрудничестве с Посольством Украины в Арабской Республике Египет. На маршруте Рафах – Каир безопасность граждан Республики Молдова и Украины была обеспечена при поддержке властей Египта", – отмечается в пресс-релизе МИДЕИ.

В пресс-релизе сообщается, что власти Молдовы предприняли необходимые шаги для выдачи в срочном порядке проездных документов и тестов на коронавирус, которые необходимы гражданам Республики Молдова для въезда в Египет и продолжения путешествия на специальном самолете, предоставленном правительством Украины.

Напомним, в среду, 19 мая, правительство выделило из Фонда интервенций 150 тысяч леев на эвакуацию 31 гражданина Молдовы, люди обратились за помощью в посольство в Тель-Авиве. По информации МИДЕИ, наши сограждане приедут в Молдову на предоставленном правительством автобусе по маршруту Киев – Кишинев.

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