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Сотрудница санатория

Правительство разрешило "чернобыльцам" получить компенсацию вместо путевки в санаторий

© Sputnik / Artur Lebedev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210526/34896698/Pravitelstvo-razreshilo-chernobyltsam-poluchit-kompensatsiyu-vmesto-putevki-v-sanatoriy.html

Ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС смогут обменять право на санаторно-курортное лечение на денежную премию.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Правительство проголосовало в среду за постановление, согласно которому ветераны Чернобыля и их дети могут получать денежную компенсацию вместо путевок в санаторий. Этим же правом смогут воспользоваться сотрудники подразделений особого риска, получившие травмы, приведшие к инвалидности.

Припяти прошла художественная акция по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС
© Ruptly
Как прошла художественная акция по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС

Согласно решению кабмина, получить денежную компенсацию вместо путевки в санаторий могут те, кто не может туда поехать по состоянию здоровья или потому, что это противоречит рекомендациям врачей.

В правительстве отметили, что нововведение должно помочь защитить права граждан, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Поправки вступят в силу с момента публикации в "Официальном мониторе".

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