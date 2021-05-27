08:30 27 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.59
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Жених прыгает рядом с невестой

Как пандемия повлияла на количество браков и разводов в 2020 году

© AFP 2021 / Mark Ralston
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (168)
34 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/11/34023591.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34896198/Kak-pandemiya-povliyala-na-kolichestvo-brakov-i-razvodov-v-2020-godu.html

О ситуации вокруг бракоразводных процессов в пандемическом 2020 году в радиостудии Sputnik Молдова рассказала руководитель Службы гражданского состояния сектора Ботаника муниципия Кишинев Наталья Караман.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Пандемия, вызванная COVID-19, привела к снижению количества браков, зарегистрированных в Республике Молдова в 2020 году. По словам Натальи Караман, в январе - апреле 2020 года было зарегистрировано 3829 браков.

Конституция Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове могут запретить однополые браки на уровне Конституции

"Это на 484 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На фоне введенных властями ограничений в апреле мы зарегистрировали наименьшее количество браков", — рассказала собеседник.

Хотя некоторые эксперты отмечали рост разводов во время пандемии, Наталья Караман сказала, что существенной разницы в этом плане не наблюдалось.

"У меня даже зарегистрировано небольшое уменьшение разводов. Думаю, это связано с тем, что на время приостановлена ​​деятельность Службы записи актов гражданского состояния, и люди не могут подавать заявления о расторжении брака", — отметила гостья.

Наталья Караман утверждает, что в 2021 году наблюдается рост количества бракосочетаний. По сравнению с прошлым годом уже зарегистрировано на 1128 браков больше.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (168)

По теме

По обоюдному желанию: супруга Мамаева объявила о разводе
Пока все спали: развод Гейтса, штраф за одуванчики и снятие ограничений
Фото: развод по-миллиардерски - Билл и Мелинда Гейтс больше не супруги

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Старт мобильной вакцинации: кто может сделать прививку в троллейбусе
Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться