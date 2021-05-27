Как пандемия повлияла на количество браков и разводов в 2020 году

О ситуации вокруг бракоразводных процессов в пандемическом 2020 году в радиостудии Sputnik Молдова рассказала руководитель Службы гражданского состояния сектора Ботаника муниципия Кишинев Наталья Караман.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Пандемия, вызванная COVID-19, привела к снижению количества браков, зарегистрированных в Республике Молдова в 2020 году. По словам Натальи Караман, в январе - апреле 2020 года было зарегистрировано 3829 браков.

"Это на 484 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На фоне введенных властями ограничений в апреле мы зарегистрировали наименьшее количество браков", — рассказала собеседник.

Хотя некоторые эксперты отмечали рост разводов во время пандемии, Наталья Караман сказала, что существенной разницы в этом плане не наблюдалось.

"У меня даже зарегистрировано небольшое уменьшение разводов. Думаю, это связано с тем, что на время приостановлена ​​деятельность Службы записи актов гражданского состояния, и люди не могут подавать заявления о расторжении брака", — отметила гостья.

Наталья Караман утверждает, что в 2021 году наблюдается рост количества бракосочетаний. По сравнению с прошлым годом уже зарегистрировано на 1128 браков больше.

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