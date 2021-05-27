Один из КПП на молдавской границе временно приостановил работу

В Пограничной полиции перечислили контрольно-пропускные пункты, которые рекомендуется использовать с учетом приостановки работы КПП "Сорока - Цекиновка".

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт паромного типа "Сорока - Цекиновка" временно приостановил работу на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы в четверг.

По информации ведомства, это произошло вечером 26 мая. Приостановка связана с определенными техническими моментами.

"Гражданам, запланировавшим пересечение границы через этот контрольно-пропускной пункт, рекомендуется использовать для этих целей другие КПП, находящиеся поблизости: "Косэуць - Ямполь" (паромный) или "Атаки - Могилев-Подольский" (дорожный)", – уточнили в Погранполиции.

Молдавские пограничники также напоминают, что "COVID-19 еще не исчез", и призывают граждан продолжать заботиться о безопасности – своей и окружающих, соблюдая все введенные властями эпидмеры. Там также заявили о важности и необходимости информирования об условиях пересечения границы в странах назначения только из официальных источников.

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