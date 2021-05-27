Появились первые фотографии тигрят, рожденных в зоопарке Кишинева

Специалисты столичного зоопарка рассказали, как себя чувствует тигриная семья, и показали, как выглядят детеныши.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Двое тигрят, появившихся на свет в Кишиневском зоопарке, вышли из карантина. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, что в ближайшее время полюбоваться ими смогут как можно больше посетителей. Они замечательные", – добавил градоначальник.

Как рассказали в столичном зоопарке, чтобы у животных не было стресса и лишнего беспокойства, пришлось больше месяца ждать, когда тигрица Бася позволит посмотреть на своих котят. Прошла уже неделя, как детеныши открыли глаза, стали активнее передвигаться по вольеру и даже выходили прогуляться на улицу, однако заснять их у сотрудников зоопарка не было возможности.

"Человек хитрее, – подумали мы и заранее к еще беременной тигрице во внутренний вольер установили камеру наблюдения. Но Бася буквально на первой же неделе от рождения котят сорвала камеру из-под потолка и раскидала ее мелкие ошметки по "зимнику". Когда самые рискованные для тигрят первые недели прошли, появилась возможность заглянуть к полосатым кошкам и рассмотреть семейство поближе", – рассказали сотрудники зоопарка.

Сейчас, как уточнили специалисты, посторонние запахи меньше беспокоят молодых родителей, поэтому удалось сделать несколько фотографий тигриного семейства.

"Сейчас тигрята растут, активно развиваются, но также плотно находятся при матери", – отметили в зоопарке.

Там подчеркнули, что к детенышам все еще не пускают посторонних во избежание несчастных случаев – тигрица остается достаточно агрессивной.

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