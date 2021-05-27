Продолжение мясного скандала: что заявили прокуроры

В четверг судебные инстанции должны высказаться по поводу ходатайств прокуроров о предварительном аресте задержанных по "мясному делу".

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией ходатайствуют в суде о предварительном аресте задержанных по делу о поддельных сертификатах на мясо. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы в четверг.

"Прокуроры по борьбе с коррупцией подали ходатайство в столичный суд (сектор Чеканы) о предварительном аресте троих лиц, задержанных НАЦ по делу о санитарно-ветеринарных сертификатах. Речь идет о замглавы одного из муниципальных управлений и двоих ветеринарных врачах", – сообщили в НАЦ.

Судебные заседания намечены на 27 мая.

Во вторник, 25 мая, были задержаны два человека, в отношении которых ведется расследование по факту коррупции. Мужчины подозреваются в систематическом вымогательстве и получении взяток за различные услуги, предоставляемые предпринимателям в Кишиневе. Речь идет о заместителе главы муниципального Управления продовольственной безопасности и официальном ветеринарном враче того же подразделения. В среду, 26 мая, в НАЦ сообщили о задержании еще одного ветеринарного врача этой же структуры.

В чем суть "мясного дела"

Правоохранительные органы опубликовали видеозаписи, которые свидетельствуют, что ряд руководителей муниципального Управления продовольственной безопасности вместе с группой ветеринаров создали схему вымогательства товаров и денег у экономических агентов, которые торговали продуктами питания, в том числе мясом, в Кишиневе.

У торговцев вымогали плату за выдачу сертификатов качества, в том числе на некачественные продукты, а также за избежание санитарно-ветеринарного контроля и других проверок по соблюдению требований по борьбе с COVID-19.

Сотрудники НАЦ установили, что замначальника управления, которое находится в составе Нацагентства продовольственной безопасности, требовал от своих подчиненных не только деньги, но и продукты, которые собирал по расписанию каждую пятницу.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2020 года. На данном этапе открыто 57 уголовных дел, связанных в единую процедуру, в которых в качестве подозреваемых числятся 25 человек, еще троим уже предъявлены обвинения (они находятся под домашним арестом).

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