Санду: судебная система ставит под угрозу госбезопасность Молдовы

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с членами Высшего совета магистратуры, обсудив процесс выдвижения кандидатов на посты судей. Глава государства призвала тщательно анализировать неподкупность претендентов на подобные должности.

"Как известно, в качестве президента Республики Молдова я буду частью процесса назначения судей в должности. Хочу попросить вас с усердием анализировать неподкупность кандидатов, которых вы предложите, чтобы не проводить следующие годы в серьезных спорах по этому вопросу", – сказала Санду.

По ее словам, "судебная система, к сожалению, сегодня ставит под угрозу государственную безопасность Молдовы".

"Ни для кого не новость, что некоторые судьи принимают незаконные решения... Эти решения несправедливы по отношению к людям и наносят ущерб государству. Вы знаете об этих случаях, но я не знаю, полностью ли вы понимаете, какой ущерб причинен незаконными решениями некоторых судей", – отметила президент.

Она обратила внимание на то, что самые крупные коррупционные схемы в Молдове реализуются при участии ряда судей. "Примеров этому много. Один из вопиющих случаев, который я хочу отметить, - это "Ландромат". В деле "Ландромат" обвинения предъявлены 15 судьям, один из них скончался, другой покинул страну, а остальные 13 были освобождены из-под уголовного преследования… После чего мы увидели решение ВСМ, который принял обращение этих пяти судей вернуться в систему. Более того, государство должно выплатить компенсацию этим магистрантам", – сказала Санду.

При этом она отметила, насколько серьезно это дело, связанное с отвоевыванием денег. "Это серьезное экономическое преступление не только для "стандартов" Молдовы, но и в международном плане, потому что речь идет о десятках миллиардов долларов. Но что произошло? Кто санкционирован? Кто за это платит? Никто. Ни одной санкции. Государство, граждане вынуждены платить за это", – добавила президент.

Еще один метод, как уточнила глава государства, который используют "некоторые судьи для разграбления государства", – это государственные закупки.

"Некоторые судьи считают, что закон не для них написан, что они выше закона и могут делать что угодно... Мой вопрос в том, кто сегодня останавливает этих судей? Позже счет выдвинут государству, и мы будем гадать, кто будет платить. Понятно, что это будут граждане. Решениями некоторых судей уничтожаются целые отрасли", – сказала Санду.

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