Минобразования: как в школах Молдовы организуют последний звонок

В Минобразования уточнили, как будут проходить мероприятия в учебных заведениях страны по случаю праздника "Последний звонок".

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Последний звонок в этом году организуют в общеобразовательных учреждениях Молдовы исходя из решений чрезвычайных территориальных комиссий общественного здоровья в зависимости от кода эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и с учетом показателя заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобразования республики.

Министерство в этой связи издало циркуляр, адресованный местным специализированным органам в сфере образования и руководителям общеобразовательных учреждений.

"Таким образом, на основании решений чрезвычайных территориальных комиссий общественного здоровья об уровне эпидпредупреждения, установленного для каждого населенного пункта, и показателей заболеваемости COVID-19 образовательные учреждения определят формат, условия для проведения последнего звонка (по мере необходимости по раздельному графику для участников) в зависимости от числа учащихся и площади, доступной для организации таких мероприятий, и при строгом соблюдении мер по предотвращению и контролю распространения коронавируса", – отметили в Минобразования.

"Министерство образования, культуры и исследований предупреждает о необходимости соблюдения мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19 при организации всех мероприятий по завершению учебного года и при организации мероприятий по подготовке к национальным выпускным экзаменам", – добавили в структуре.

Другие праздничные мероприятия для учащихся, как отметили в ведомстве, 31 мая в образовательных учреждениях проводиться не будут.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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