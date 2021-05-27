Минобразования: как в школах Молдовы организуют последний звонок

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Последний звонок в этом году организуют в общеобразовательных учреждениях Молдовы исходя из решений чрезвычайных территориальных комиссий общественного здоровья в зависимости от кода эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и с учетом показателя заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобразования республики.
Министерство в этой связи издало циркуляр, адресованный местным специализированным органам в сфере образования и руководителям общеобразовательных учреждений.
"Таким образом, на основании решений чрезвычайных территориальных комиссий общественного здоровья об уровне эпидпредупреждения, установленного для каждого населенного пункта, и показателей заболеваемости COVID-19 образовательные учреждения определят формат, условия для проведения последнего звонка (по мере необходимости по раздельному графику для участников) в зависимости от числа учащихся и площади, доступной для организации таких мероприятий, и при строгом соблюдении мер по предотвращению и контролю распространения коронавируса", – отметили в Минобразования.
"Министерство образования, культуры и исследований предупреждает о необходимости соблюдения мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19 при организации всех мероприятий по завершению учебного года и при организации мероприятий по подготовке к национальным выпускным экзаменам", – добавили в структуре.
Другие праздничные мероприятия для учащихся, как отметили в ведомстве, 31 мая в образовательных учреждениях проводиться не будут.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.
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