Всевидящее око наблюдателей: на что обращают внимание в Promo-LEX перед выборами

От электоральных подарков до призывов к ненависти – на что обратили внимание местные наблюдатели в своем отчете перед досрочными парламентскими выборами.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Ассоциация Promo-LEX озвучила выводы второго отчета миссии наблюдателей на досрочных парламентских выборах, запланированных в Молдове на 11 июля. Наблюдатели анализировали период с 12 по 25 мая.

"До 26 мая ЦИК зарегистрировал восемь электоральных конкурентов (шесть партий и два электоральных блока), еще два пакета документов находятся в процессе рассмотрения. Всеми кандидатами соблюдена квота распределения полов минимум в 40%", – отметили в Promo-LEX.

Во всех восьми случаях, как уточняется в отчете наблюдателей, составление списков кандидатов прошло с соблюдением положений действующего законодательства. В то же время эксперты констатировали, что большинство участников предвыборной гонки начали электорально-агитационную деятельность без зарегистрированных доверенных лиц. Некоторые также вступили в электоральную кампанию раньше срока. По данным Promo-LEX, есть и политсилы, которые использовали в электоральной деятельности административные ресурсы.

Как и где голосовать на внеочередных парламентских выборах 11 июля>>>

"Отмечено как минимум три случая, которые можно квалифицировать как подарки электорального характера (Блок коммунистов и социалистов – 2 и Блок Ренато Усатого – 1), а также один эпизод, который можно квалифицировать как участие президента в кампании по поддержке одного электорального конкурента (PAS)", – сказано в отчете Promo-LEX.

Наблюдатели обращают внимание на то, что в процессе организации выборов и в условиях начала предвыборной агитации до сих пор нет четкого регламента о мерах по профилактике и контролю COVID-19 в электоральном контексте. В отсутствие таких мер существует риск распространения коронавируса.

"Отмечаем отсутствие постановления правительства, которое обеспечило бы полное покрытие расходов, связанных с организацией досрочных парламентских выборов. Подтверждаем нашу обеспокоенность существующей неопределенностью в отношении способности центральных органов государственной власти определить достаточные финансовые ресурсы для надлежащего проведения выборов", – сказано в отчете Promo-LEX.

Согласно информации, представленной наблюдателями, в период с 11 по 24 мая в Молдове выявлено не менее 23 случаев, связанных с призывом к ненависти и подстрекательством к дискриминации, озвученных в публичном пространстве, СМИ и интернете.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova