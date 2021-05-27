В Кишиневе частично отменен масочный режим

По словам примара Кишинева, начиная с 27 мая в Кишиневе будут отменены некоторые ограничительные меры.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Примар столицы Ион Чебан на своей странице в соцсети сообщил о том, что по решению Чрезвычайной комиссии общественного здоровья муниципия Кишинев, начиная с 27 мая отменены некоторые противокоронавирусные ограничения.

Заведения сферы HoReCa возвращаются к обычному режиму работы с соблюдением противокоронавирусных мер за исключением ночных клубов, дискотек и караоке.

Разрешается организация мероприятий с заполнением залов не более, чем на 50%.

Театры и концертные залы возвращаются к обычному режиму работы с соблюдением социальной дистанции не менее метра и с обязательным ношением медицинских масок.

Места отдыха, парки развлечений и тематические ярмарки также возобновляют деятельность.

Разрешена организация детских лагерей отдыха на территории муниципия Кишинев, а также проведение спортивных мероприятий.

Торжественные мероприятия, посвященные "последнему звонку" будут проходить на открытом воздухе с физическим присутствием учащихся 4, 9 и 12 классов. В остальном будут организованы классные часы.

Разрешено объединение групп и перевод детей в другие детские сады в связи с ремонтом, который будет проводиться в их образовательных учреждениях.

"В случае необходимости ограничения, связанные с распространением коронавируса, могут постепенно возвращать. Но мы этого не хотим. Все должны проявить ответственность и пройти вакцинацию", – заключил Чебан.

Начиная с четверга, в Кишиневе разрешено не носить медицинские маски на открытых пространствах. Соответствующее решение приняла чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев, сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

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