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Скорая помощь, архивное фото

Всемирный банк предоставил Молдове восемь реанимобилей

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34904493/vsemirnyj-bank-predostavil-moldove-vosem-reanimobilej.html

Современные машины для транспортировки тяжелобольных были переданы Институту неотложной медицины в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Восемь машин скорой помощи, оборудованных для реанимации, из которых две предназначены для перевозки детей и шесть — для взрослых, были переданы службе Aviasan при Институте неотложной медицины.

Спецавтомобили были приобретены в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова". Общая стоимость восьми машин составила около одного миллиона евро.

Машины скорой помощи для детей, в том числе младенцев, оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, инкубаторами для новорожденных и взрослых: дефибриллятором, электрокардиографами, инфузионными насосами, глюкометрами, увлажнителями, тонометрами, а также кислородными баллонами.

"Aviasan имеет большое значение для медицинской системы, поскольку она обеспечивает неотложную консультативную, диагностическую и лечебную помощь, а также осуществляет операции в круглосуточном режиме", — заявил на церемонии передачи машин директор Института неотложной медицины Михай Чокану.

Ежегодно специалисты службы выполняют около 4 тысяч выездов, в больницы доставляется до 3 тысяч больных в тяжелом состоянии.

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Теги:
скорая помощь

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