16:54 27 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.59
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Сектор Газа. Архивное фото

Граждане Молдовы репатриированы из сектора Газа

© REUTERS / Suhaib Salem
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/18/34861292.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34904826/neskolko-grazhdan-moldovy-repatriirovany-iz-sektora-gaza.html

Ранее молдавские граждане из сектора Газа выехали в Египет, откуда их спецрейсом доставили в Киев, до Кишинева они доехали на автобусе.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Тринадцать граждан Молдовы вернулись на родину из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). 

По данным ведомства, речь идет о трех женщинах и десяти детях, которых сначала эвакуировали через пограничный пункт Рафах в Египет. Затем им предоставили транспорт до египетской столицы – Каира. 

Сектор Газа
© REUTERS / Mohammed Salem
Граждане Молдовы из сектора Газа эвакуированы: когда они вернутся домой

"Медицинская помощь, питание, предметы первой необходимости и другое, необходимое в пути, было предоставлено в сотрудничестве с посольством Украины. При переезде из Рафаха в Каир транспорт с молдавскими и украинскими гражданами охранялся при помощи египетских властей", – говорится в сообщении МИДЕИ. 

В министерстве добавили, что молдавская сторона также помогла в выдаче в срочном порядке проездных документов, проведении ПЦР-тестов на коронавирус, необходимых гражданам Молдовы для въезда в Египет. 

"Для продолжения путешествия специальный самолет был предоставлен правительством Украины. Изначально кризисной ячейкой МИДЕИ был составлен список из 31 человека, желающих вернуться в Молдову. Также из Фонда по интервенции было выделено 150 тысяч леев на миссию по эвакуации. Проект был одобрен на заседании кабинета министров 19 мая", – пояснили в ведомстве.

Затем, как рассказали в МИДЕИ, молдавские граждане отправились из Киева в Кишинев на автобусе, предоставленном временным правительством РМ.

Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве поддерживает постоянный диалог с гражданами, которые не захотели покидать сектор Газа.

Moldovenii din Fâșia Gaza au ajuns în țară
© Photo : Telegram / Poliția de Frontieră a Republicii Moldova
Граждане Молдовы добрались до Кишинева из сектора Газа.

МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы, находящимся в зоне конфликта и не зарегистрировавшим свое присутствие в ней, связаться с дипломатическим представительством, прислать свои контактные данные, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они могли воспользоваться помощью молдавских властей. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ВВС Израиля нанесли десятки ударов по сектору Газа - армия
Правительство выделило деньги на эвакуацию граждан Молдовы из сектора Газа
Конрикус: у армии Израиля есть приказы быть готовыми войти в сектор Газа

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Старт мобильной вакцинации: кто может сделать прививку в троллейбусе
Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться