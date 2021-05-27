Граждане Молдовы репатриированы из сектора Газа

Ранее молдавские граждане из сектора Газа выехали в Египет, откуда их спецрейсом доставили в Киев, до Кишинева они доехали на автобусе.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Тринадцать граждан Молдовы вернулись на родину из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

По данным ведомства, речь идет о трех женщинах и десяти детях, которых сначала эвакуировали через пограничный пункт Рафах в Египет. Затем им предоставили транспорт до египетской столицы – Каира.

"Медицинская помощь, питание, предметы первой необходимости и другое, необходимое в пути, было предоставлено в сотрудничестве с посольством Украины. При переезде из Рафаха в Каир транспорт с молдавскими и украинскими гражданами охранялся при помощи египетских властей", – говорится в сообщении МИДЕИ.

В министерстве добавили, что молдавская сторона также помогла в выдаче в срочном порядке проездных документов, проведении ПЦР-тестов на коронавирус, необходимых гражданам Молдовы для въезда в Египет.

"Для продолжения путешествия специальный самолет был предоставлен правительством Украины. Изначально кризисной ячейкой МИДЕИ был составлен список из 31 человека, желающих вернуться в Молдову. Также из Фонда по интервенции было выделено 150 тысяч леев на миссию по эвакуации. Проект был одобрен на заседании кабинета министров 19 мая", – пояснили в ведомстве.

Затем, как рассказали в МИДЕИ, молдавские граждане отправились из Киева в Кишинев на автобусе, предоставленном временным правительством РМ.

Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве поддерживает постоянный диалог с гражданами, которые не захотели покидать сектор Газа.

МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы, находящимся в зоне конфликта и не зарегистрировавшим свое присутствие в ней, связаться с дипломатическим представительством, прислать свои контактные данные, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они могли воспользоваться помощью молдавских властей.

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