Линейки в Приднестровье пройдут под строгим контролем правоохранителей

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. В Приднестровье разработали рекомендации по организации и проведению на открытых площадках торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года. В общеобразовательных учреждениях в этом году они пройдут лишь для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов.
"Основное требование – это соблюдение педагогами, выпускниками и их родителями масочного режима, а также социальной дистанции. В случае неблагоприятных погодных условий будет предусмотрен перенос торжеств с 31 мая на другой день", - отметили в пресс-центре МВД Приднестровья.
В детских садах выпускные уже начались. Там утренники также проходят на открытом воздухе. Но, если погодные условия не позволяют, есть возможность перенести их в помещение. Опять же главное условие – соблюдение карантинных правил.
Автоинспекторы будут нести службу в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Это касается школ, которые находятся вблизи дорог с интенсивным движением транспорта.
Глава МВД Приднестровья Руслан Мова выступил с просьбой к представителям Минпросвещения, а также к главам администраций дополнительно довести до руководителей и педагогов учреждений образования требования к соблюдению карантинных ограничений на праздничных мероприятиях.
"Также необходимо уже сейчас начать сбор информации относительно мест проведения выпускных вечеров в организациях общественного питания", – заключил руководитель правоохранительного ведомства.
В общей сложности в Приднестровье запланировано проведение около 350 выпускных мероприятий в школах и детсадах. Их количество больше, чем прежде, поскольку в ряде учреждений они будут проходить с разбивкой по времени из-за большого количества детей.
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