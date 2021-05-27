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Линейки в Приднестровье пройдут под строгим контролем правоохранителей

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34907021/Lineyki-v-Pridnestrove-proydut-pod-strogim-kontrolem-pravookhraniteley.html

В 2021 году торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, будут организованы только для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов.

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. В Приднестровье разработали рекомендации по организации и проведению на открытых площадках торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года. В общеобразовательных учреждениях в этом году они пройдут лишь для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов.

"Основное требование – это соблюдение педагогами, выпускниками и их родителями масочного режима, а также социальной дистанции. В случае неблагоприятных погодных условий будет предусмотрен перенос торжеств с 31 мая на другой день", - отметили в пресс-центре МВД Приднестровья.

В детских садах выпускные уже начались. Там утренники также проходят на открытом воздухе. Но, если погодные условия не позволяют, есть возможность перенести их в помещение. Опять же главное условие – соблюдение карантинных правил.

Выпускной бал в центре Тирасполя
© Sputnik / Irina Leahova
Как в Приднестровье пройдут утренники, линейки и выпускные вечера
Порядок и контроль соблюдения карантинных ограничений на торжественных линейках обеспечат правоохранители. Всего в регионе будут задействованы около 175 сотрудников МВД. Территориальными гарнизонами органов внутренних дел уже составлены планы работы на эти дни.

Автоинспекторы будут нести службу в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Это касается школ, которые находятся вблизи дорог с интенсивным движением транспорта.

Глава МВД Приднестровья Руслан Мова выступил с просьбой к представителям Минпросвещения, а также к главам администраций дополнительно довести до руководителей и педагогов учреждений образования требования к соблюдению карантинных ограничений на праздничных мероприятиях.

"Также необходимо уже сейчас начать сбор информации относительно мест проведения выпускных вечеров в организациях общественного питания", – заключил руководитель правоохранительного ведомства.

В общей сложности в Приднестровье запланировано проведение около 350 выпускных мероприятий в школах и детсадах. Их количество больше, чем прежде, поскольку в ряде учреждений они будут проходить с разбивкой по времени из-за большого количества детей.

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Теги:
линейка, Приднестровье

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