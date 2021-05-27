Как румынский подданный во главе Украины готовил мятеж в Бессарабии

Произошел упомянутый мятеж в ходе вылазки почти полутысячного отряда красноармейцев бессарабского происхождения через Днестр. К ним присоединились местные сторонники советской власти – в основном рабочие железнодорожных мастерских.

Еще в апреле 1919 года Коммунистической партией Украины было учреждено правительство Советской Бессарабии. Курировал этот процесс лично глава правительства Украинской ССР, политический иммигрант из Румынии Христиан Раковский. Народные комиссары БССР подобрались из числа уроженцев Бессарабской губернии, но были среди них и румынские революционеры, оказавшиеся в России.

Первоначально Совет народных комиссаров Бессарабской ССР базировался в Одессе, но в начале 20-х чисел мая на специальном поезде он перебрался в Тирасполь, где поездные вагоны продолжали выполнять функции его резиденции. В случае успеха восстания за Днестром и победы над румынскими войсками этот правительственный состав должен был двинуться дальше на запад.

8 мая правительство Бессарабской ССР обнародовало манифест, в котором регион провозглашался Советской Социалистической Республикой в составе Федерации Социалистических Республик. Обращение к пролетариату Пруто-Днестровья заканчивалось призывом: "Все в бой, все к оружию!.. Вперед к победе!.. Да здравствует освобожденная от румынского гнета Бессарабия!"

В день восстания красным первоначально удалось взять под свой контроль основную часть города Бендеры. Румынские и французские войска восприняли этот рейд как начало масштабного наступления Советов и ретировались. Многие солдаты оккупационных сил тогда решились перейти на сторону большевиков.

Однако, когда выяснилось, что второй волны наступления не последовало, румынские и французские подразделения пошли в контрнаступление. Им очень помогло большое превосходство в артиллерии и наличие относительно мотивированных подразделений из числа польских легионеров и алжирских стрелков. Красноармейцы и восставшие горожане стали отступать.

Только в первые сутки после восстания румынскими властями были взяты под стражу около 1500 бендерчан, подозреваемых в причастности к большевистскому подполью. Их избивали, изощренно пытали, выявленных сторонников восстания большевиков расстреливали без суда и следствия. Массовые аресты проводились и в Аккермане (современный Белгород-Днестровский), который боевыми действиями охвачен не был.

Летом 1919 года в Кишиневе был проведен судебный "процесс 108". Он был призван осудить "агентов большевиков", которые должны были распространить восстание на всю Бессарабию. 19 человек были приговорены к смертной казни (большей частью заочно), еще 21 — к пожизненному заключению, 30 — к различным тюремным срокам.

Красные осуществили эту вылазку небеспричинно. Дело в том, что в марте 1918 года было заключено советско-румынское соглашение "об очищении румынскими войсками Бессарабии". По именам главных подписантов его иногда еще именуют "соглашение Раковского – Авереску". После изгнания большевиков из Одессы и Крыма этот документ утратил свою актуальность, и Бухарест не стал его выполнять.

Однако за год геополитическая ситуация на востоке Европы буквально перевернулась. Рухнула Германская империя, и ее войска были выведены из Причерноморья и Украины. Лишившаяся германской поддержки Украинская Народная Республика оказалась бессильна против Красной армии. В апреле 1919 года подразделения РККА вновь вышли к Днестру, а 1 мая правительства Советской России и Украины предъявили ультиматум Румынии с требованием наконец-то реализовать условия соглашения годичной давности.

Главным лоббистом начала боевых действий под Бендерами в 1919 году был фактический лидер советской Украины и по иронии судьбы румынский подданный Раковский.

В марте 1919 года наряду с Лениным, Зиновьевым, Троцким и швейцарцем Платтеном Раковский стал членом исполкома Коминтерна. В этом качестве он проявлял огромный интерес к дунайско-балканским делам, считая себя чуть ли не главой советской политики на этом направлении.

Пользуясь большими возможности УССР, он направлял в Румынию эмиссаров для фактического руководства местными коммунистами. Успешный экспорт социалистической революции на Дунай и Балканы сулил большие дивиденды самому Раковскому, а также возглавляемой им УССР.

Так, в последующей дипломатической переписке он высказывал идею раздела Бессарабии между Румынией и Украиной по примеру Верхней Силезии. Вполне возможно, что такая идея пришла к нему во время руководства СНК УССР.

Однако против этой стратегии Раковского играли два фактора. Первый - это антибольшевистский мятеж в войсках атамана Григорьева на Украине, которые должны были стать ядром группы советских войск, форсирующих Днестр. Вторым обстоятельством стало широкое наступление против большевиков на Донбассе белой армии генерала Деникина. Во время него глава правительства Советской России Ленин требовал от своего украинского коллеги перестать думать о бессарабско-балканском направлении и направить все боеспособные части на восток против белых.

Однако Раковский, видимо, под влиянием Хотинского восстания начала 1919 года решил рискнуть. Ведь на севере Бессарабии силам вторжения и местным повстанцам удалось в течение двух месяцев сопротивляться румынским войскам, сформировать на Правобережье Днестра свои органы власти. При аналогичном ходе событий правительства УССР и РСФСР могли бы вмешаться в события у Бендер. Однако навязать долгое противоборство силам Румынии и Франции под Бендерами красным не удалось.

Таким образом, Раковский стал первопроходцем среди лидеров Украинской ССР, которые стремились определять политику Советов в отношении Бессарабии и всего юго-западного пограничья.

Его преемником в этом вопросе стал Никита Хрущев. Неслучайно ведь в ультимативной ноте к Румынии от 1940 года советское правительство заявляло, что Бессарабия — это часть Украины, отторгнутая Румынией. Именно глава УССР Хрущев принимал тогда под советский контроль Пруто-Днестровье. Нелишним будет вспомнить о марамурешском инциденте 1945 года, когда с санкции Хрущева к Закарпатской Украине едва не был присоединен румынский уезд Марамуреш.

После присоединения Бессарабии к СССР созданная на ее территории Молдавская ССР попала под фактический контроль Киева. Там действовало законодательство УССР, руководители Советской Молдавии неформально определялись Компартией Украины.

Известнейшим ставленником Киева в Кишиневе стал Леонид Брежнев. По иронии судьбы только во время "брежневского застоя" молдавским элитам удалось вырваться из-под контроля украинской партноменклатуры.

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