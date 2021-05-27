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В долгу не останутся: в Приднестровье возьмут под защиту права кредиторов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34907659/V-dolgu-ne-ostanutsya-v-Pridnestrove-vozmut-pod-zaschitu-prava-kreditorov.html

В регионе приняли два законопроекта, один из которых обеспечивает права кредиторов, а второй - расширяет полномочия администрациям городов и районов.

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. Приднестровские депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, направленный на обеспечение гарантий кредиторов реорганизуемого юридического лица. На законодательном уровне прописывается проведение контрольных мероприятий налоговыми органами после того, как будет опубликовано соответствующее уведомление.

"Информация о реорганизации вносится в государственный реестр юридических лиц. Законодательные новшества позволят кредиторам своевременно принимать меры по защите своих интересов", - пояснили в парламентской пресс-службе.

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© Pexels / Pixabay
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В окончательном чтении поддержаны были также изменения закона об органах местной власти, местного самоуправления и госадминистрации в Приднестровье.

Поправки расширяют полномочия госадминистраций городов и районов. Они смогут присваивать, изменять или аннулировать адреса объектам недвижимости, расположенным за территорией населенного пункта. Речь идет о садово-огороднических кооперативах, находящихся на садовых и дачных земельных участках.

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Теги:
кредиторы, кредит, Приднестровье

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