Профподготовка школьников в Приднестровье: какие специальности можно освоить

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. С 1 сентября в Приднестровье стартует пилотный проект по профподготовке учеников 10-11 классов. Об этом говорили на заседании исполнительного органа власти региона.
Возможность получить профессию до окончания школы на сегодняшний момент доступна только в трех городах – Тирасполе, Днестровске и Рыбнице, где действуют учебно-производственные комбинаты.
"Предложено расширить сеть центров за счет привлечения средних специальных организаций. С 1 сентября бесплатно получить профессию до окончания школы смогут 170 ребят в Бендерах, Слободзее, Дубоссарах и Каменке", - пояснили в правительственной пресс-службе.
"Но на этом мы не будем останавливаться. По результатам выполнения приемной кампании мы можем внести изменения в контрольные цифры приема и учащимся остальных городов дополнительно предложить образовательные программы по другим профессиям", – добавила Тануркова.
На базе Бендерского торгово-технологического техникума старшеклассники смогут освоить профессию оператора швейного оборудования и сборщика обуви (40 мест), в Дубоссарском индустриальном техникуме – кондитера и слесаря по ремонту автомобилей (40 мест), в Каменском политехе юношам и девушкам предложат попробовать свои силы в поварском искусстве и ремонте автомобилей (30 мест), а Слободзейский политехнический техникум готов обучить школьников по направлениям - повар, тракторист, строительный маляр (60 мест).
В перспективе также намерены предоставить возможность освоить профессию девятиклассникам, поскольку они составляют больший процент поступающих в колледжи, таким образом, до наступления учебы они получат знания о будущей специальности и определятся, подходит ли она им.
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