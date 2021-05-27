Профподготовка школьников в Приднестровье: какие специальности можно освоить

Бесплатно получить профессию до окончания школы можно в трех городах региона, а с 1 сентября такую возможность получат учащиеся еще четырех городов.

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. С 1 сентября в Приднестровье стартует пилотный проект по профподготовке учеников 10-11 классов. Об этом говорили на заседании исполнительного органа власти региона.

Возможность получить профессию до окончания школы на сегодняшний момент доступна только в трех городах – Тирасполе, Днестровске и Рыбнице, где действуют учебно-производственные комбинаты.

"Предложено расширить сеть центров за счет привлечения средних специальных организаций. С 1 сентября бесплатно получить профессию до окончания школы смогут 170 ребят в Бендерах, Слободзее, Дубоссарах и Каменке", - пояснили в правительственной пресс-службе.

Начальник управления профессионального образования Минпросвещения Людмила Тануркова рассказала о том, что уже готовы образовательные программы и учебные планы по нескольким направлениям подготовки, определено количество часов и время посещения учебных занятий. Учеба займет год. По ее завершении выпускник получает удостоверение с присвоением квалификации, которое позволяет ему устроиться на работу.

"Но на этом мы не будем останавливаться. По результатам выполнения приемной кампании мы можем внести изменения в контрольные цифры приема и учащимся остальных городов дополнительно предложить образовательные программы по другим профессиям", – добавила Тануркова.

На базе Бендерского торгово-технологического техникума старшеклассники смогут освоить профессию оператора швейного оборудования и сборщика обуви (40 мест), в Дубоссарском индустриальном техникуме – кондитера и слесаря по ремонту автомобилей (40 мест), в Каменском политехе юношам и девушкам предложат попробовать свои силы в поварском искусстве и ремонте автомобилей (30 мест), а Слободзейский политехнический техникум готов обучить школьников по направлениям - повар, тракторист, строительный маляр (60 мест).

В перспективе также намерены предоставить возможность освоить профессию девятиклассникам, поскольку они составляют больший процент поступающих в колледжи, таким образом, до наступления учебы они получат знания о будущей специальности и определятся, подходит ли она им.

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