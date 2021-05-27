Посольство России в Молдове: мемориал ВОВ в Вулканештах восстановлен

В посольстве России рассказали об оперативной реакции местных властей на осквернение памятника героям ВОВ: виновных нашли в кратчайшие сроки, а монумент восстановили.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Монумент на Мемориале воинской славы в Вулканештах восстановлен, об этом сообщили в посольстве России в Молдове.

В дипведомстве приветствовали оперативную реакцию местной администрации города Вулканешты и Национального координационного комитета "Победа" на инцидент с памятником советским воинам.

"Благодаря слаженным усилиям установлены виновные, а монумент приведен в прежний вид. Надругательство над воинскими захоронениями и памятниками не только кощунственно, но и уголовно наказуемо в Российской Федерации", - говорится в заявлении диппредставительства.

Напомним, об осквернении памятника советским воинам в Вулканештах стало известно в четверг утром. На мемориале "Слава Героям" повредили один из памятников: звезду Вечного огня выломали и бросили в 100 метрах от комплекса.

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