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Посольство России в Молдове

Посольство России в Молдове: мемориал ВОВ в Вулканештах восстановлен

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34908838/posolstvo-russia-v-moldove.html

В посольстве России рассказали об оперативной реакции местных властей на осквернение памятника героям ВОВ: виновных нашли в кратчайшие сроки, а монумент восстановили.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Монумент на Мемориале воинской славы в Вулканештах восстановлен, об этом сообщили в посольстве России в Молдове. 

В дипведомстве приветствовали оперативную реакцию местной администрации города Вулканешты и Национального координационного комитета "Победа" на инцидент с памятником советским воинам. 

"Благодаря слаженным усилиям установлены виновные, а монумент приведен в прежний вид. Надругательство над воинскими захоронениями и памятниками не только кощунственно, но и уголовно наказуемо в Российской Федерации", - говорится в заявлении диппредставительства. 

Напомним, об осквернении памятника советским воинам в Вулканештах стало известно в четверг утром. На мемориале "Слава Героям" повредили один из памятников: звезду Вечного огня выломали и бросили в 100 метрах от комплекса. 

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