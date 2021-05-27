Послабления в Кишиневе: полный текст решения комиссии общественного здоровья

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев приняла в четверг новые решения по мерам профилактики коронавируса в условиях пандемии.

Общие постановления

Так, согласно решению комиссии, в Кишиневе будет установлен "желтый" код COVID-опасности, вместо ранее объявленного "оранжевого".

Начиная с четверга в столице отменен масочный режим для открытых общественных мест. Ношение защитных масок остается обязательным в закрытых помещениях, в общественном транспорте, в том числе на остановках, а также на мероприятиях с большим скоплением людей.

Также остаются в силе рекомендации по соблюдению социальной дистанции.

Гражданам старше 18 лет рекомендуется пройти вакцинацию.

Кафе, рестораны, театры и рынки

Заведения сектора HORECA могут вернуться к обычному режиму работы с соблюдением всех мер профилактики коронавируса.

Исключение – ночные клубы, дискотеки и караоке. Мероприятия будут проводиться при заполняемости максимум 50% мест в зале.

Театры и концертные залы возвращаются к обычной деятельности при сохранении дистанции в метр, а также обязательного масочного режима. Возобновляется деятельность других развлекательных заведений, работа парков, а также тематических ярмарок.

Столичные рынки вернутся к обычному графику работы, но с сохранением санитарного дня в понедельник.

Измерение температуры при входе на территорию рынка приостанавливается, ношение масок сотрудниками и посетителями рынков обязательно.

Последний звонок и детские лагеря

Разрешается провести 31 мая торжественную линейку, посвященную окончанию учебного года, но на ней смогут присутствовать только ученики выпускных классов (IV, IX, XII) и с соблюдением всех защитных мер.

Допускается организация отдыха детей летом, но группами не более 15 человек. При этом обязательна вакцинация всего задействованного персонала, а также соблюдение других правил.

Детские лагеря будут организованы по следующим типам: в начальных и средних школах, на базе спортшкол или худшкол, тематические на основе центров для детей, а также специализированные лагеря для детей, оставшихся без попечения родителей.

Другие решения

Генуправление социальной помощи и здравоохранения предоставит в период с 1 июня по 30 сентября 2021 продуктовые наборы вместо горячих обедов. Эту помощь окажут людям, внесенным в списки территориального управления соцпомощи.

Сохраняется режим ограниченного доступа в Центр временного размещения для бездомных. Нуждающимся продолжат предоставлять кров и консультацию.

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