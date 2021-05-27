Кабмин Румынии одобрил новую помощь Молдове в виде вакцины AstraZeneca

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Правительство Румынии в четверг утвердило новую гуманитарную помощь для Молдовы в целях борьбы с пандемией COVID-19.
Согласно решению румынского кабмина, в Молдову доставят еще одну партию вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca.
"Помощь заключается в предоставлении 100 800 доз вакцины против COVID-19 из числа доз, закупленных Министерством здравоохранения в рамках Национальной программы вакцинации и доставленных компанией AstraZeneca", - говорится в пресс-релизе румынского Минздрава.
В начале мая в Молдову из Румынии было доставлено более 100 тысяч доз вакцины против коронавируса.
Вакцинация в Молдове началась 2 марта. На данный момент первой дозой привиты 376 969 человек.
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