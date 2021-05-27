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Вакцина от коронавируса AstraZeneca

Кабмин Румынии одобрил новую помощь Молдове в виде вакцины AstraZeneca

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (179)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34910347/kabmin-romania-odobril-novuyu-pomosch-moldove-v-vide-vaktsiny-astrazeneca.html

Власти соседней страны приняли решение снова помочь Молдове в борьбе с пандемией и предоставят еще одну партию вакцины против коронавируса.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Правительство Румынии в четверг утвердило новую гуманитарную помощь для Молдовы в целях борьбы с пандемией COVID-19.

Согласно решению румынского кабмина, в Молдову доставят еще одну партию вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca.

"Помощь заключается в предоставлении 100 800 доз вакцины против COVID-19 из числа доз, закупленных Министерством здравоохранения в рамках Национальной программы вакцинации и доставленных компанией AstraZeneca", - говорится в пресс-релизе румынского Минздрава.

AstraZeneca
© REUTERS / YVES HERMAN
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Кроме того, логистику этой помощи обеспечат также румынские власти: за доставку гуманитарной помощи будут отвечать специализированные структуры МВД соседней страны, а деньги будут выделены из бюджета румынского Механизма гражданской защиты.

В начале мая в Молдову из Румынии было доставлено более 100 тысяч доз вакцины против коронавируса.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта. На данный момент первой дозой привиты 376 969 человек.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (179)

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