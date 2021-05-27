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Санду дала судьям 30 дней на план спасения системы от коррупции

Санду дала судьям 30 дней на план спасения системы от коррупции

© AP Photo / Charlie Neibergall
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210527/34910757/sandu-dala-sudyam-30-dney-na-plan-spaseniya-sistemy-ot-korruptsii.html

Молдавские судьи в течение одного месяца должны предложить президенту поправки в законы, которые помогли бы очистить судебную систему от коррумпированных элементов.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду попросила судей предложить изменения законодательства для избавления судебной системы от коррупции. Такую задачу Санду поставила перед служителями Фемиды после посещения заседания Высшего совета магистратуры (ВСМ) в четверг. 

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. 

Правосудие
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Коррупция в судебной системе - серьезная угроза безопасности государства, положение должно радикально измениться. Мы договорились, что члены ВСМ в течение 30 дней представят предложения по внесению изменений в законодательство по очистке судебной системы", - заявила Санду после встречи с членами совета.

По мнению президента, из-за проблемы коррупции в судебной системе Молдова теряет инвестиции, проигрывает дела в ЕСПЧ. В следствие чего страна вынуждена тратить деньги на оплату компенсаций, по причине коррупции происходят и хищения в судебной системе.

"Судебная власть будет независимой только тогда, когда судьи, деятельность которых подчиняется не закону, а инструкциям, полученным от лиц с большими интересами в бизнесе и политике, будут исключены из системы", - уверена Санду.

Ранее на заседании ВСМ президент обсудила с членами совета процесс выдвижения кандидатов на посты судей. Глава государства призвала тщательно анализировать неподкупность претендентов на подобные должности.

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