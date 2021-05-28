НЦБК проводит обыски в AIPA и Федерации фермеров Молдовы

В настоящее время обыски проходят в штаб-квартирах AIPA и FNFM, домах некоторых руководителей подразделений этих учреждений, а также в ряде компаний, расположенных в нескольких населенных пунктах в центре, на юге и севере страны.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура по борьбе с коррупцией осуществляют уголовное преследование по расследованию коррупционной схемы, в которую входят высокопоставленные должностные лица Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA), Национальной федерации фермеров Молдовы (FNFM) и других экономических агентов, работающих в сельскохозяйственной сфере.

"Незаконные действия, в которых подозреваются должностные лица AIPA и их сообщники, относятся к мошенничеству в процессе предоставления субсидий в сельском хозяйстве путем оказания привилегий некоторым компаниям, а также получение "откатов" в размере 10 процентов из средств, предоставленных экономическим агентам", - сообщают в НЦБК.

Согласно имеющимся данным, субсидии, предоставленные непрозрачным путем и с серьезными отклонениями от действующего законодательства, поступали из фондов финансовой помощи внешних партнеров, в том числе Всемирного банка, а также из государственного бюджета.

Период, проверенный прокурорами и следователями НЦБК, - 2019-2021 годы. Средства, привлеченные AIPA для предоставления субсидий, в этот период превышают 100 миллионов леев - это деньги, поступающие только от внешней помощи.

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