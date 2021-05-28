НЦБК подозревает руководителей AIPA в хищениях

На основании доказательств, собранных на этапе уголовного расследования, утром 28 мая сотрудники НЦБК и прокуроры обыскали офисы и дома сотрудников AIPA, а также офисы компаний и домашних хозяйств, которые получали субсидии.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура расследуют начатое в январе 2021 года уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, совершенного группой публичных лиц в рамках Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA).

Должностные лица подозреваются в том, что по предварительному соглашению с получателями грантов и другими третьими сторонами они создали группу, через которую получали незаконный доход из Фонда сельского хозяйства и развития сельских районов, а также из других внешних источников.

"Следствие установило, что в период с 2019 года по настоящее время руководители Управления авторизации платежей AIPA вместе с другими высокопоставленными руководителями Агентства выплачивали субсидии из фонда и проектов внешней финансовой помощи (в общей сложности более 100 миллионов леев), в том числе от Всемирного банка, для заявителей, не отвечающих обязательным условиям и критериям отбора", - сообщают в НЦБК.

После проверки фактов следователи установили, что несколько компаний, получающих субсидии, управляются родственниками и посредниками, которые находятся в конфликте интересов с государственными служащими, ответственными за одобрение платежей. Было также установлено, что несколько компаний получили субсидии вопреки правовым нормам, после того как согласились направить должностным лицам AIPA комиссию в размере 10 процентов от стоимости полученных субсидий.

На основании доказательств, собранных на этапе уголовного расследования, утром 28 мая сотрудники НЦБК и прокуроры обыскали офисы и дома сотрудников AIPA, а также офисы компаний и домашних хозяйств, которые получали субсидии и пользовались поддержкой сотрудников AIPA.

"Следственные действия осуществлялось в кабинете и доме заместителя руководителя AIPA, начальника отдела авторизации платежей и начальника отдела администрирования и согласования проектов, а также в офисе исполнительного директора Национальной федерации фермеров Молдовы. В то же время были произведены обыски в штаб-квартирах 17 компаний, получавших субсидии", - сообщает НЦБК.

Офицеры НЦБК и прокуратура собрали доказательства, относящиеся к делу, в том числе электронные носители для хранения компьютерных данных, документов, корреспонденцию.

Все лица должны быть заслушаны прокуратурой и НЦБК.

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