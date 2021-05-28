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Инфекционное отделение районной больницы Комрат, перепрофилированное под ковид-центр

В Гагаузии закрывают один из двух ковид-центров – что произошло

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34913106/v-gagauzii-zakryvayut-odin-iz-dvukh-kovid-tsentrov-chto-proizoshlo.html

Лечить пациентов с коронавирусом в автономии будет лишь одно медучреждение, которое расположено в Чадыр-Лунге.

КОМРАТ, 28 мая - Sputnik, Максим Топал. За последние сутки на территории Гагаузии был проведен 31 тест на коронавирус, COVID-19 подтвержден лишь у одного пациента. По состоянию на утро 28 мая, в Гагаузии госпитализированы 15 пациентов, у 10 из которых подтверждено заболевание коронавирусом.

Как идет вакцинация от Covid-19 в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Фото: как проходит вакцинация от COVID-19 в Гагаузии
Поскольку в Гагаузии резко снизилось количество новых случаев COVID-19, требующих экстренной госпитализации пациентов, было принято решение за ненадобностью временно закрыть один из двух региональных ковид-центров, рассказала Sputnik начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии Светлана Дулева.

Обслуживать ковид-пациентов продолжит инфекционное отделение при чадыр-лунгской районной больнице, тогда как комратское ковид-отделение возобновит работу лишь "в случае ухудшения эпидемиологической ситуации".

"Ковид-центр при комратской районной больнице закрыт и будет перепрофилирован для лечения других заболеваний", - сказала Светлана Дулева.

До настоящего времени в Гагаузии работало два ковид-центра – в Комрате и Чадыр-Лунге. Кроме того, в Вулканештах идет ремонт инфекционного отделения районной больницы, которое по завершении строительных работ также сможет принимать пациентов с коронавирусом.

По последним данным, за весь период пандемии в Гагаузии заразились коронавирусом 6799 человек. Больше всего заболевших в Комратском районе (3379 человек). За ним идет Чадыр-Лунгский район с 2459 инфицированными, и Вулканештский район, где заразился 961 человек.

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