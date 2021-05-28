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Павел Войку

Павел Войку опроверг обвинения в слежке за семьей президента

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34914061/Pavel-Voyku-oproverg-o-v-slezhke-za-semey-prezidenta.html

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел заявил, что эти обвинения имеют политический характер.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. И. о. министра внутренних дел Павел Войку выступил с комментарием после обвинений президента Майи Санду в организации слежки за членами ее семьи со стороны МВД.

Войку заявил Sputnik Moldova, что обвинения Санду в его адрес необоснованны и имеют политический характер.

Майz Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Это заявление, очевидно, имеет политический характер, сделано в контексте предвыборной кампании и содержит необоснованные обвинения,без каких-либо доказательств или аргументов", — сказал Войку.

Поясняем, что МВД — это государственное учреждение, которое не занимается политикой, не отдает предпочтений какому-либо политическому формированию и для которого неприемлемы действия, имеющие незаконный характер.

Также Войку выразил сожаление в связи с тем, что в период предвыборной кампании некоторые политики пытаются манипулировать общественным мнением.

"В политических интересах и с целью манипуляций некоторые политики запускают в публичное пространство ложную и искаженную информацию, в частности, о необходимых процедурах по обновлению запаса продовольственной пшеницы в госрезерве или так называемом "саботаже" в том, что касается распределения дизтоплива, пожертвованного правительством Румынии молдавским фермерам", — сказал он.

Врио главы МВД расценил подобные заявления как попытки вовлечь МВД в политические диспуты в предвыборных целях.

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Теги:
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