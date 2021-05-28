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Марафон вакцинации во Дворце республики

ВИДЕО: марафон вакцинации во Дворце Республики - сотни людей в очередях

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34914195/video-marafon-vaktsinatsii-vo-dvortse-respubliki-sotni-lyudey-v-ocheredyakh.html

Во Дворце Республики стартовал марафон вакцинации. На видео и фотографиях, размещенных в интернете, видно, как сотни людей выстраиваются в очередь, чтобы сделать прививку от COVID-19.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Власти объявили, что четыре тысячи доз четырех типов вакцины доступны в центре вакцинации при Дворце Республики. Сыворотки Pfizer, спрос на которые выше, есть в количестве 2500 доз. Тем, кто приезжает на вакцинацию, не требуется предварительная запись, им нужно только предъявить удостоверение личности.

Процесс вакцинации проходит на первом этаже Дворца Республики, а граждане организованы в несколько потоков, 20 линий вакцинации во избежание скопления людей.

Власти надеются, что за эти три дня люди мобилизуются и в большом количестве приедут на вакцинацию.

"Это марафон, направленный на снижение риска заражения COVID-19. Это совместный проект с несколькими организациями. Вакцина - единственный способ снизить риски и вернуться к нормальной жизни для жителей страны. Мы ослабили некоторые ограничения, и все мы хотим вернуться к жизни до COVID-19", - сказал Ион Чебан, мэр столицы.

Марафон вакцинации продлится до воскресенья, 30 мая, он проходит с 09.00 до 22.00.

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