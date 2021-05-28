Санду отменила указ Додона о назначении главы Апелляционного суда столицы

Президент заявила, что Высший совет магистратуры принял кандидатуру председателя суда с нарушениями и должен пересмотреть свое решение.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду отменила указ своего предшественника Игоря Додона, которым Владислав Клима был назначен председателем Апелляционного суда Кишинева.

"Высший совет магистратуры нарушил юридические процедуры и допустил недопустимый конфликт интересов, предлагая назначить Клима на эту должность", — сообщила Санду в социальных сетях.

Президент заявила, что Высший совет магистратуры (ВСМ) "должен пересмотреть принятое решение" и что последующие решения должны полностью соответствовать правовым положениям.

Этот шаг глава государства сделала, после того как приняла участие в заседании ВСМ. Президент заявила магистратам, что судебная система в Молдове стала угрозой государственной безопасности, и уточнила, что дает судьям 30 дней на представление предложений о внесении в законодательство поправок о борьбе с коррупцией в судебных инстанциях.

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