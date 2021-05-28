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Водоканал

Что грозит тем, кто незаконно подключился к сетям водопровода в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34919552/chto-grozit-grazhdanam-nezakonno-podklyuchivshimsya-k-setyam-vodoprovoda.html

В молдавской столице распространены случаи нелегального пользования системами канализации и водоснабжения. Теперь в этой сфере начались проверки, чтобы устранить все несоответствия.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. В Кишиневе проходят проверки по факту незаконного подключения потребителей к системе водоснабжения и канализации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

"В столице очень много "хозяев", незаконно подключившихся к водопроводу и канализационной сети и не плативших за услуги. В основном это дома на земле, предприниматели в разных секторах Кишинева", - уточнил градоначальник. 

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Чебан подчеркнул, что данные действия - кража государственных денег, поэтому выявленным нарушителям выписывают штраф. 

Кроме того, как добавил примар, "производится перерасчет за услуги, потребленные незаконно, а владельцы обязаны оплатить период незаконного пользования сетями и заключить договор, если они хотят и впредь получать услуги".

По словам Чебана, много таких случаев было выявлено лишь за неделю проверок: инспекторы проведут детальное расследование. 

Говоря об этой проблеме, глава кишиневской администрации призвал граждан не ждать проверок, а добровольно заключить договор с МП Apă-Canal Chișinău на предоставление услуг.

В заключение Чебан отметил, что ответственные лица, покрывающие отдельные случаи нарушений, будут сняты со своих постов, а информация о нарушителях поступит в правоохранительные органы. 

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