20:29 28 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Тирасполь

Российское консульство в Тирасполе возобновит прием

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0b/34705612.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34919694/Rossiyskoe-konsulstvo-v-Tiraspole-vozobnovit-priem.html

Прием документов будет проводиться только по обмену загранпаспортов для тех, кто старше 14 лет, и исключительно по электронной очереди.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik. Пункт выездного консульского обслуживания Российской Федерации в Тирасполе возобновляет прием документов на обмен загранпаспортов для лиц старше 14 лет исключительно по электронной очереди. К работе российское консульство приступит в понедельник, 31 мая.

"С перечнем документов и иной важной информацией можно ознакомиться на официальном сайте", - пояснили в консульстве.

Мигранты
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В шаге от депортации: как Россия решает проблемы мигрантов-нелегалов
В диппредставительстве напомнили, что в связи со вступлением в силу постановления правительства РФ от 5 октября 2020 года с 1 января 2021 года гражданам, не имеющим действующего загранпаспорта или внутреннего паспорта РФ, необходимо оплатить обязательную процедуру проверки у них российского гражданства в размере 1170 молдавских леев.

Для граждан, у которых срок действия загранпаспорта истек в период с 17 марта 2020 года по 30 июня 2021 года, предусмотрена отдельная электронная очередь для освобождения от указанного консульского сбора в связи с отсутствием возможности своевременно заменить загранпаспорт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Россотрудничество: задача – усилить дружественные РФ страны
Посольство России в Молдове: мемориал ВОВ в Вулканештах восстановлен
Теги:
Приднестровье, Консульство России

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Тренировка сотрудников спецподразделения карабинеров Scorpion
Фото: стопроцентная готовность - как тренируется спецназ Scorpion
ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?
Видео: ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться