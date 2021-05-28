Российское консульство в Тирасполе возобновит прием

Прием документов будет проводиться только по обмену загранпаспортов для тех, кто старше 14 лет, и исключительно по электронной очереди.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik. Пункт выездного консульского обслуживания Российской Федерации в Тирасполе возобновляет прием документов на обмен загранпаспортов для лиц старше 14 лет исключительно по электронной очереди. К работе российское консульство приступит в понедельник, 31 мая.

"С перечнем документов и иной важной информацией можно ознакомиться на официальном сайте", - пояснили в консульстве.

В диппредставительстве напомнили, что в связи со вступлением в силу постановления правительства РФ от 5 октября 2020 года с 1 января 2021 года гражданам, не имеющим действующего загранпаспорта или внутреннего паспорта РФ, необходимо оплатить обязательную процедуру проверки у них российского гражданства в размере 1170 молдавских леев.

Для граждан, у которых срок действия загранпаспорта истек в период с 17 марта 2020 года по 30 июня 2021 года, предусмотрена отдельная электронная очередь для освобождения от указанного консульского сбора в связи с отсутствием возможности своевременно заменить загранпаспорт.

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