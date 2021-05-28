20:29 28 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Вячеслав Платон

Прокуратура отказалась от обвинений против Платона: в чем причина

© Photo : Moldova24
Общество
Получить короткую ссылку
10920
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1c/34919446.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34921493/prokuratura-otkazalas-ot-obvineniy-protiv-platona-v-chem-prichina.html

Ведомство изучило все улики по делу Вячеслава Платона и пришло к выводу, что он не совершал преступления, в котором его обвиняли.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) отказалась от обвинений против Вячеслава Платона. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон
© Photo : kp.md
Первые заявления освобожденного из тюрьмы Платона

Как отметили в ведомстве, "по завершении изучения всех улик, представленных в ходе расследования уголовного дела, был сделан вывод, что подсудимый не совершал преступление, в котором его обвиняли". 

"В то же время обвинитель потребовал вернуть материалы уголовного дела для возобновления уголовного расследования с целью установления виновных в преступлениях", - также говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

Ранее в публичном пространстве появилась информация о том, что Вячеслав Платон может быть оправдан и потребовать компенсации в размере более миллиарда леев. Отметим, что дело Вячеслава Платона, ранее приговоренного к 18 годам лишения свободы, было пересмотрено. Его освободили из-под из-под стражи 15 июня.

Также генпрокурор Александр Стояногло заявлял, что дело против Вячеслава Платона полностью сфальсифицировано.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Экс-главе одного из управлений Нацбанка продлили арест по "делу о миллиарде"
В прокуратуре ответили на требования депутата отстранить от должности Стояногло
Возбуждено уголовное дело по факту утечки видео допроса Платона

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Тренировка сотрудников спецподразделения карабинеров Scorpion
Фото: стопроцентная готовность - как тренируется спецназ Scorpion
ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?
Видео: ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться