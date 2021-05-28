Прокуратура отказалась от обвинений против Платона: в чем причина

Ведомство изучило все улики по делу Вячеслава Платона и пришло к выводу, что он не совершал преступления, в котором его обвиняли.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) отказалась от обвинений против Вячеслава Платона. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, "по завершении изучения всех улик, представленных в ходе расследования уголовного дела, был сделан вывод, что подсудимый не совершал преступление, в котором его обвиняли".

"В то же время обвинитель потребовал вернуть материалы уголовного дела для возобновления уголовного расследования с целью установления виновных в преступлениях", - также говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее в публичном пространстве появилась информация о том, что Вячеслав Платон может быть оправдан и потребовать компенсации в размере более миллиарда леев. Отметим, что дело Вячеслава Платона, ранее приговоренного к 18 годам лишения свободы, было пересмотрено. Его освободили из-под из-под стражи 15 июня.

Также генпрокурор Александр Стояногло заявлял, что дело против Вячеслава Платона полностью сфальсифицировано.

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