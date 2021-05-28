В Слободзее открыли памятник участнику водружения Знамени Победы над Рейхстагом

Памятник установили Ивану Егоровичу Пальчикову, который многие годы после войны прожил со своей семьей в Слободзее.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik. В Слободзее открыли памятник Ивану Пальчикову – одному из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Памятный знак установили над могилой героя, которая находится на кладбище в восточной части города.

Пальчиков служил в одном подразделении с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Вместе с ними участвовал в освобождении Польши, во взятии Берлина и штурме Рейхстага. Знаменосцами отобрали Егорова и Кантарию, но все остальные бойцы принимали непосредственное участие в прорыве на крышу Рейхстага. Иван Пальчиков получил за это сражение орден Отечественной войны II степени.

В конце 60-х Пальчиков поселился в Слободзее, где прожил с семьей более 30 лет.

"Известно, что слободзейская земля славится героями. Одним из таких героев является Пальчиков Иван Егорович. Храбрый и мудрый разведчик. Он героически проявил себя в годы Великой Отечественной войны. Был участником водружения Знамени Победы над Рейхстагом", - отметили в местной администрации.

На церемонии открытия памятника присутствовали представители местных властей, а также Слободзейского казачьего округа, военные и знакомые Ивана Егоровича.

"Для нас это поколение победителей, потому что выдержать те испытания, которые выпали на их долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ. Новые поколения должны знать, почему война названа Великой, и гордиться победой в ней. Мы должны сохранить нашу историю", - отметил глава администрации Василий Тищенко.

В 2021 году в преддверии 9 Мая были проведены ремонтные работы всех памятных знаков Слободзейского района, прошли реконструкции мемориалов Славы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova