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Екатерининский парк в Тирасполе

Красносельский: спортплощадки в Екатерининском парке останутся бесплатными

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34922592/Krasnoselskiy-sportploschadki-v-Ekaterininskom-parke-ostanutsya-besplatnymi.html

Новость о том, что с пользователей объектов спортивного сектора Екатерининского парка Тирасполя будет взиматься арендная плата, вызвало волну возмущения.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik. Инициативу о взимании арендной платы с пользователей объектов спортивного сектора Екатерининского парка в Тирасполе обсудил лидер Приднестровья Вадим Красносельский с главой администрации города Олегом Довгополом.

"Обсудив этот вопрос с руководителем города, сошлись во мнении, что спортплощадки должны остаться в свободном доступе", - отметил он в своем посте в телеграмм-канале.

Как рассказал приднестровский лидер, новость о взимании платы вызвала общественный резонанс и осуждение граждан. По его словам, людей можно понять, но и доводы администрации аргументированны: возможность бесплатного использования зачастую ведет к бесхозяйственному отношению потребителей.

В Тирасполе проходит репетиция парада Победы
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД Приднестровья
Фото: в Тирасполе проходит репетиция парада Победы
"Хочется верить, что этого не произойдет, и любители спорта отнесутся к благоустроенной инфраструктуре уважительно", - подчеркнул он.

Красносельский напомнил, что по всему Приднестровью приводятся в порядок действующие и строятся новые объекты спортивной инфраструктуры. Нынешний Год молодежи тоже предполагает создание условий для комфортного и полезного времяпрепровождения молодых людей.

"Мы ратуем за максимальную доступность спорта и приобщение к здоровому образу жизни. В этом контексте уведомление о платности посещения футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, предназначенных для коллективных игр, было более чем неуместно", - резюмировал он.

Екатерининский парк был официально открыт в сентябре 2020 года.

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