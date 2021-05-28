Красносельский: спортплощадки в Екатерининском парке останутся бесплатными

Новость о том, что с пользователей объектов спортивного сектора Екатерининского парка Тирасполя будет взиматься арендная плата, вызвало волну возмущения.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik. Инициативу о взимании арендной платы с пользователей объектов спортивного сектора Екатерининского парка в Тирасполе обсудил лидер Приднестровья Вадим Красносельский с главой администрации города Олегом Довгополом.

"Обсудив этот вопрос с руководителем города, сошлись во мнении, что спортплощадки должны остаться в свободном доступе", - отметил он в своем посте в телеграмм-канале.

Как рассказал приднестровский лидер, новость о взимании платы вызвала общественный резонанс и осуждение граждан. По его словам, людей можно понять, но и доводы администрации аргументированны: возможность бесплатного использования зачастую ведет к бесхозяйственному отношению потребителей.

"Хочется верить, что этого не произойдет, и любители спорта отнесутся к благоустроенной инфраструктуре уважительно", - подчеркнул он.

Красносельский напомнил, что по всему Приднестровью приводятся в порядок действующие и строятся новые объекты спортивной инфраструктуры. Нынешний Год молодежи тоже предполагает создание условий для комфортного и полезного времяпрепровождения молодых людей.

"Мы ратуем за максимальную доступность спорта и приобщение к здоровому образу жизни. В этом контексте уведомление о платности посещения футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, предназначенных для коллективных игр, было более чем неуместно", - резюмировал он.

Екатерининский парк был официально открыт в сентябре 2020 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova