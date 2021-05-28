Бюро по реинтеграции Молдовы: растет количество авто с нейтральными номерами

Количество пересечений транспортных средств с приднестровскими регистрационными номерами также относительно небольшое по сравнению с автомобилями с нейтральными номерными знаками.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. В процессе приведения ситуации с автотранспортом из Приднестровского региона к национальным и международным стандартам наметилась положительная динамика. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

"В результате процесса мониторинга транспортных средств в Приднестровском регионе с нейтральными модельными знаками, а также общего количества водительских прав, преобразованных в национальные водительские права Республики Молдова, сегодня наблюдается устойчивый рост заявок на их получение", - пояснили в ведомстве.

Согласно данным, полученным от национальных профильных ведомств, в течение периода мониторинга количество обмененных прав и транспортных средств с нейтральными регистрационными номерами значительно увеличилось.

Согласно данным, предоставленным Пограничной полицией Республики Молдова, с начала периода мониторинга было относительно небольшое количество пересечений транспортных средств с приднестровскими регистрационными номерами по сравнению с автомобилями с нейтральными номерными знаками.

По сообщению Бюро, заинтересованность в изменении количества водительских прав для жителей левобережья Днестра является результатом соглашений первого квартала 2021 года между соответствующими органами Республики Молдова и Украины, согласно которым с 1 сентября доступ к международным автомобильным дорогам будет обеспечен только для транспортных средств из Приднестровья, которые будут оформлены номерными знаками Республики Молдова или нейтральными типовыми номера с наклейкой "MD".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova