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Санду: изучим законность решения прокуратуры о снятии обвинения с Платона

Санду: изучим законность решения прокуратуры о снятии обвинения с Платона

© Fotolia / Sebra
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34922968/sandu-proanaliziruem-zakonnost-resheniya-prokuratury-snyat-obvineniya-s-platona.html

Майя Санду назвала сомнительным решение прокуратуры отказаться от обвинений в адрес Вячеслава Платона.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду призвала прокуратуру "тщательно анализировать" свои решения "с точки зрения законности и национальных интересов". Об этом Санду написала на своей странице в Facebook после того, как стало известно о снятии обвинения с бизнесмена Вячеслава Платона.

Глава государства отметила, что также проанализирует "законность и обоснованность этого сомнительного решения, которое возмутило все общество".

"Группировка Платона представляет опасность для государственной безопасности. Ее действия, с одной стороны, могут серьезно повлиять на финансовую стабильность Республики Молдова, а с другой стороны, подорвать государственные институты и экономику страны. Крайне беспокоит то, как быстро прокуратура сняла обвинения с этой группировки", - написала Санду. 

Она добавила, что в правовом государстве прокуратура и судебные органы обязаны бороться с преступными группами. 

Ранее прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) отказалась от обвинений против Вячеслава Платона. Как объяснили в Генпрокуратуре, "по завершении изучения всех улик, представленных в ходе расследования уголовного дела, был сделан вывод, что подсудимый не совершал преступление, в котором его обвиняли". 

Вячеслав Платон
© Photo : Moldova24
Прокуратура отказалась от обвинений против Платона: в чем причина

В то же время прокуратура продолжит расследование, чтобы найти виновных. 

Ранее в публичном пространстве появилась информация о том, что Вячеслав Платон может быть оправдан и потребовать компенсации в размере более миллиарда леев. Отметим, что дело Вячеслава Платона, ранее приговоренного к 18 годам лишения свободы, было пересмотрено. Его освободили из-под из-под стражи 15 июня.

Также генпрокурор Александр Стояногло заявлял, что дело против Вячеслава Платона полностью сфальсифицировано.

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