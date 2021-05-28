Свари меня нежно: на SputnikPro рассказали, как достучаться до поколения Z

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Блогер и эксперт в области PR Трофим Татаренков на вебинаре агентства Sputnik рассказал об особенностях представителей поколения "зет" и о том, как научиться разговаривать с этими молодыми людьми, чтобы привлечь их внимание и донести им ту мысль, что необходима для коммуникатора.

"Разговаривать с ними на их языке и использовать некоторые приемы. Сделать вспышку в виде яркой фразы, чтобы привлечь внимание, донести информацию до лидера мнения, сформировать у него интерес к вашей информации, вытеснить вторую конкурирующую мысль из головы молодого поколения. И это можно делать в любой среде, если вы коммерческий либо политический, либо оппозиционный коммуникатор", - пояснил спикер.

Татаренков также рассказал, как оттеснить вторую информацию, чтобы молодой человек "думал нашу мысль". Для точности представления процесса он вспомнил старую притчу про то, как мудрец варил лягушку. Когда тот залил кастрюлю с лягушкой кипятком, то из последних сил она толкнулась ногами и выскочила, сбежав. Но когда он поместил ее в прохладную воду, поставил кастрюлю на медленный огонь и также плавно повышал температуру, лягушка адаптировалась и, когда стало критически горячо, она не заметила этого и сварилась.

Такое же поведение можно ожидать и от поколения "зет", если вдруг начать рассказывать о вреде TikTok. Это оттолкнет молодых людей, и они уйдут, как сбежала лягушка, потому что "это угроза, это сильно меняет их образ жизни на грани травмы, потому что это нарушит их устои".

© Sputnik Блогер и эксперт в области PR Трофим Татаренков

"Что нам делать? Давайте варить лягушек медленно. Как? Пресловутое Окно Овертона. Это ничто иное как медленное варение лягушки на длинной дистанции, только в варианте инфографики, доступной всем. Придерживаясь скорее противоположной точки зрения, начинаем работать с его сознанием, плавно "пропихиваем" тему и потом также плавно переходим от мысли, которая доминирует у него в голове, через нейтральную позицию к мысли, которая интересна нам как коммуникаторам. И он сбросит первую идею, потому что - зачем ему целых две, он и с одной не очень привык жить", - отметил Татаренков.

По его словам, молодому человеку "загнать информацию тяжелее, чем потом с ней работать". И лучше не проводить фактчекинг, если только коммуникатор не хочет его использовать как инструмент.

"Никаким фактчекингом не сможете убедить молодое поколение в своей правоте. Если вы начнете, к примеру, опровергать Солженицына через фактчекинг, то вы только убедите их в том, что его надо читать. Только если ваша цель именно такая - убедить их, что его нужно читать, тогда обязательно займитесь фактчекингом. И, главное, побольше хэйта, тогда они прочитают", - порекомендовал спикер.

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