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В Каменке отдали дань памяти своему земляку, Герою Советского Союза

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210528/34923485/V-Kamenke-otdali-dan-pamyati-svoemu-zemlyaku-Geroyu-Sovetskogo-Soyuza.html

Ивану Нестеровичу Ковалю, который был удостоен столь высокой награды за проявленное в боях Великой Отечественной войны мужество, 28 мая исполнился бы 101 год.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik. В Каменке провели памятное мероприятие, приуроченное ко дню рождения Героя Советского Союза, уроженца города Ивана Коваля. Прошло оно в доме-музее ветерана, с участием учеников Первой городской школы.

"Заведующая музеем ознакомила ребят с биографией нашего выдающегося земляка и провела для них обзорную экскурсию по музею. К бюсту Героя в этот день легли живые цветы", - отметили в администрации города.

Иван Коваль родился 28 мая 1920 года в Каменке. В 21 год был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию, а через год, в июле 1942 года, уже сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

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Летом 1943 года Иван Коваль воевал в 158-ом гвардейском стрелковом полку, был участником Курской битвы. 5 октября 1943 года Коваль во главе орудийного расчета в составе штурмовой группы форсировал Днепр в районе села Домоткань Днепропетровской области. Когда фашисты попытались обойти артиллеристов с фланга, Иван Коваль поднял расчет в атаку. В бою за плацдарм при отражении контратак артиллеристы уничтожили несколько танков и большое количество вражеских солдат и офицеров.

"К концу боя у орудия Иван Коваль остался один. Сам заряжал, прицеливался, производил выстрелы. За это время передовые части советских войск переправились на правый берег и пошли в наступление. Но свой последний снаряд в отступающего врага Иван Коваль выпустить не успел. Он был ранен осколком снаряда, разорвавшегося возле его огневой позиции, и потерял сознание", - рассказали в администрации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 октября 1943 года за мужество и самоотверженность, проявленные при форсировании реки Днепр, гвардии сержант Иван Коваль был удостоен звания Героя Советского Союза.

В июне 1945 года Иван Коваль принял участие в историческом Параде Победы в Москве в составе колоны Героев Советского Союза. На его груди сияла Золотая Звезда Героя, орден Ленина, орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, семь боевых медалей.

В мирное время Иван Коваль также был награжден орденом Трудового Красного Знамени, "Знаком Почета" и рядом медалей.

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Теги:
Герой Советского Союза, Великая Отечественная война

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