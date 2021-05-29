Рекордное число граждан привились от COVID в первый день марафона вакцинации

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В первый день Кишиневского марафона вакцинации от коронавирусной инфекции, который проходит во Дворце Республики, прививку получили около 3500 человек. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.
"На марафоне доступны сыворотки: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac, полученные от Национального агентства общественного здоровья. Марафон продолжается по выходным, и вакцинация возможна без предварительной записи, только при наличии удостоверения личности", – написал Чебан в Facebook.
В столичном марафоне вакцинации от COVID-19 задействовано около 200 медицинских работников. Помимо Городского центра вакцинации на выходных продолжат работать передвижные пункты – троллейбус и автобус.
"Мы приложим все усилия и задействуем механизмы, чтобы облегчить процесс вакцинации. Спасибо медицинскому персоналу, а также всем людям, которые терпеливо и солидарно стояли в очереди, чтобы пройти вакцинацию", – добавил мэр столицы.
- Марафон вакцинации во Дворце республики© Sputnik / Mihai Caraus
- Марафон вакцинации во Дворце республики© Sputnik / Mihai Caraus
- Марафон вакцинации во Дворце республики© Sputnik / Mihai Caraus
- Марафон вакцинации во Дворце республики© Sputnik / Mihai Caraus
- Марафон вакцинации во Дворце республики© Sputnik / Mihai Caraus
- Марафон вакцинации во Дворце республики© Sputnik / Mihai Caraus
- Марафон вакцинации во Дворце республики© Sputnik / Mihai Caraus
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".
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