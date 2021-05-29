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Марафон вакцинации во Дворце республики

Рекордное число граждан привились от COVID в первый день марафона вакцинации

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (186)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210529/34924895/rekordnoe-chislo-kishinevtsev-privilis-ot-covid-v-pervyy-den-marafona-vaktsinatsii.html

В воскресенье продолжат работу Городской центр вакцинации и передвижные пункты (специально оборудованные троллейбус и автобус).

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В первый день Кишиневского марафона вакцинации от коронавирусной инфекции, который проходит во Дворце Республики, прививку получили около 3500 человек. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.

"На марафоне доступны сыворотки: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac, полученные от Национального агентства общественного здоровья. Марафон продолжается по выходным, и вакцинация возможна без предварительной записи, только при наличии удостоверения личности", – написал Чебан в Facebook.

В столичном марафоне вакцинации от COVID-19 задействовано около 200 медицинских работников. Помимо Городского центра вакцинации на выходных продолжат работать передвижные пункты – троллейбус и автобус.

"Мы приложим все усилия и задействуем механизмы, чтобы облегчить процесс вакцинации. Спасибо медицинскому персоналу, а также всем людям, которые терпеливо и солидарно стояли в очереди, чтобы пройти вакцинацию", – добавил мэр столицы.
  • Марафон вакцинации во Дворце республики
    Марафон вакцинации во Дворце республики
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации во Дворце республики
    Марафон вакцинации во Дворце республики
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации во Дворце республики
    Марафон вакцинации во Дворце республики
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации во Дворце республики
    Марафон вакцинации во Дворце республики
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации во Дворце республики
    Марафон вакцинации во Дворце республики
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации во Дворце республики
    Марафон вакцинации во Дворце республики
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации во Дворце республики
    Марафон вакцинации во Дворце республики
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Sputnik / Mihai Caraus
Марафон вакцинации во Дворце республики

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Старт мобильной вакцинации: кто может сделать прививку в троллейбусе
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (186)

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