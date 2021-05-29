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Международный день защиты детей

Как в Кишиневе будут отмечать День защиты детей

© Sputnik / Раду Прока
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210529/34925893/kak-v-kishineve-budut-otmechat-den-zaschity-detey.html

В 2021 году 1 июня, Международный день защиты детей, будет рабочим днем, поскольку не принимали решение об объявлении его выходным.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Международный день защиты детей в 2021 году не будет выходным, поскольку в Трудовом кодексе он не является нерабочим.

Школьники. Архивное фото
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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В предыдущие годы постановлением правительства 1 июня объявляли выходным днем, но в этом году такого решения не принимали.

В столичной примэрии, в свою очередь, сообщили, что в День защиты детей для самых маленьких будут организованы несколько мероприятий.

На площади Михая Эминеску, начиная с 11.00, запланирована художественная, культурно-просветительская программа и праздничный концерт.

При этом, кишиневской администрации заявляют, что аналогичные мероприятия пройдут во всех секторах столицы:

  • Сектор Ботаника - музыкальный фонтан, старт в 11.30;
  • Сектор Буюканы - парк "Алунелул", старт в 13.00;
  • Сектор Центр - площадь М. Долгана, старт в 11.00;
  • Сектор Чеканы - сквер претуры, старт в 12.00;
  • Сектор Рышкановка - "Парк афганцев", старт в 12.30.

День защиты детей был учрежден в Женеве на Всемирной конференции по защите и благополучию детей в августе 1925 года. Во время мероприятия 54 представителя разных стран приняли Декларацию о защите детей. После этой конференции многие правительства утвердили "День защиты детей". Дату 1 июня переняли почти 30 государств.

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