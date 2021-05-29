Как в Кишиневе будут отмечать День защиты детей

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Международный день защиты детей в 2021 году не будет выходным, поскольку в Трудовом кодексе он не является нерабочим.
В столичной примэрии, в свою очередь, сообщили, что в День защиты детей для самых маленьких будут организованы несколько мероприятий.
На площади Михая Эминеску, начиная с 11.00, запланирована художественная, культурно-просветительская программа и праздничный концерт.
При этом, кишиневской администрации заявляют, что аналогичные мероприятия пройдут во всех секторах столицы:
- Сектор Ботаника - музыкальный фонтан, старт в 11.30;
- Сектор Буюканы - парк "Алунелул", старт в 13.00;
- Сектор Центр - площадь М. Долгана, старт в 11.00;
- Сектор Чеканы - сквер претуры, старт в 12.00;
- Сектор Рышкановка - "Парк афганцев", старт в 12.30.
День защиты детей был учрежден в Женеве на Всемирной конференции по защите и благополучию детей в августе 1925 года. Во время мероприятия 54 представителя разных стран приняли Декларацию о защите детей. После этой конференции многие правительства утвердили "День защиты детей". Дату 1 июня переняли почти 30 государств.
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