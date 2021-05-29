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Автомобиль

Водитель-лихач пронесся по трассе со скоростью 161 км/ч: что сделали патрульные

© CC0 / Pixabay / tookapic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210529/34926005/voditel-bnw-predlozhil-politsii-vzyatku.html

Водитель автомобиля предложил патрульным не оформлять штраф за существенное превышение им допустимой скорости в обмен на тысячу леев.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. На территории Штефан-Водского района полицейские остановили автомобиль BMW, который ехал со скоростью 161 км/ч. За такое нарушение законодательством предусмотрен штраф до 1800 леев с применением 5 штрафных баллов, сообщили в субботу в Национальном инспекторате общественной безопасности.

Водитель 57 лет предложил инспекторам 1000 леев, чтобы не быть наказанным в соответствии с законом. От денег полицейские отказались и составили протокол за превышение скоростного режима.

Также патрульные вызвали опергруппу Инспектората полиции Штефан Водэ, чтобы на месте задокументировать дело о коррупции.

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