Водитель-лихач пронесся по трассе со скоростью 161 км/ч: что сделали патрульные

Водитель автомобиля предложил патрульным не оформлять штраф за существенное превышение им допустимой скорости в обмен на тысячу леев.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. На территории Штефан-Водского района полицейские остановили автомобиль BMW, который ехал со скоростью 161 км/ч. За такое нарушение законодательством предусмотрен штраф до 1800 леев с применением 5 штрафных баллов, сообщили в субботу в Национальном инспекторате общественной безопасности.

Водитель 57 лет предложил инспекторам 1000 леев, чтобы не быть наказанным в соответствии с законом. От денег полицейские отказались и составили протокол за превышение скоростного режима.

Также патрульные вызвали опергруппу Инспектората полиции Штефан Водэ, чтобы на месте задокументировать дело о коррупции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova