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Молдавские военные. Архивное фото

Более сотни молдавских военных участвовали в миротворческих операциях ООН

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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Мир – самое дорогое для человечества. И те, кто поддерживает его где-либо на планете, заслуживают нашего уважения и восхищения, говорится в поздравительном послании Минобороны.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В настоящее время 13 солдат Национальной армии участвуют в миссиях ООН в Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Косово, а также в Департаменте операций по поддержанию мира ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны Молдовы по случаю Международного дня миротворцев ООН.

"В этот знаменательный день, который отмечается на международном уровне, мы отдаем дань уважения офицерам Национальной армии, которые работали и работают в качестве военных наблюдателей в миссиях под эгидой ООН", – говорится в сообщении ведомства.

Майя Санду участвовала в церемонии проводов контингента в Косово
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Майя Санду проводила в Косово контингент Национальной армии
Первая миротворческая миссия ООН, в которой участвовал молдавский офицер, была в Кот-д'Ивуаре (Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре - ОООНКИ) в июне 2003 года.

В общей сложности 146 офицеров Национальной армии, в том числе 10 женщин, участвовали в миротворческих миссиях ООН в Грузии, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Судане, Южном Судане, Косово и Центральноафриканской Республике, а также в Департаменте миротворческих операций ООН в Нью-Йорке.

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 29 мая Международным днем ​​миротворческих сил ООН. В этот день в 1948 году первая миротворческая миссия ООН под названием Организация Объединенных Наций по наблюдению за перемирием начала работу в Палестине.

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