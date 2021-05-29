Более сотни молдавских военных участвовали в миротворческих операциях ООН

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В настоящее время 13 солдат Национальной армии участвуют в миссиях ООН в Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Косово, а также в Департаменте операций по поддержанию мира ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны Молдовы по случаю Международного дня миротворцев ООН.
"В этот знаменательный день, который отмечается на международном уровне, мы отдаем дань уважения офицерам Национальной армии, которые работали и работают в качестве военных наблюдателей в миссиях под эгидой ООН", – говорится в сообщении ведомства.
В общей сложности 146 офицеров Национальной армии, в том числе 10 женщин, участвовали в миротворческих миссиях ООН в Грузии, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Судане, Южном Судане, Косово и Центральноафриканской Республике, а также в Департаменте миротворческих операций ООН в Нью-Йорке.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 29 мая Международным днем миротворческих сил ООН. В этот день в 1948 году первая миротворческая миссия ООН под названием Организация Объединенных Наций по наблюдению за перемирием начала работу в Палестине.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>