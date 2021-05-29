Сделав прививку за границей, можно получить вторую дозу вакцины в Молдове

Чтобы получить вторую дозу вакцины, нужно обратиться к семейному врачу или в центр вакцинации с документом, в котором указана дата, когда была сделана первая прививка, а также назвать производителя вакцины.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Жители Молдовы, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса за рубежом, могут сделать вторую прививку в Молдове. Об этом советник президента страны в области здравоохранения Алла Немеренко написала в субботу на своей странице в Facebook.

"Каждый день наши сограждане из диаспоры, получившие первую дозу вакцины за границей, спрашивают, могут ли они сделать вторую прививку в Молдове? Да, могут. В этом случае следует обратиться к своему семейному врачу или в любой центр вакцинации с удостоверением личности и справкой, подтверждающей введение вакцины (I доза), и узнать, доступна ли в настоящее время в стране введенная вакцина", – сообщила Немеренко.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova