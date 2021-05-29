Задержан заключенный, сбежавший из тюрьмы в Криково: где он скрывался

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы сообщили в субботу, что заключенный, сбежавший 24 мая из пенитенциарного учреждения Nr. 4 в Криково, задержан.
Операция проходила в столичном секторе Чеканы.
Теперь задержанному грозит наказание за побег из мест заключения.
Ранее он был приговорен к 12 годам лишения свободы за квартирные кражи в крупных размерах, разбой и сопротивление полиции. Он отбывал наказание с 2019 года.
Во время побега заключенный взломал замок на потолке, ведущем на крышу административного блока. Обойдя охранные посты, он скрылся в неизвестном направлении.
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