Задержан заключенный, сбежавший из тюрьмы в Криково: где он скрывался

Двадцативосьмилетний заключенный, совершивший побег из пенитенциарного учреждения в понедельник, обнаружен и пойман правоохранительными органами.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы сообщили в субботу, что заключенный, сбежавший 24 мая из пенитенциарного учреждения Nr. 4 в Криково, задержан.

Операция проходила в столичном секторе Чеканы.

Теперь задержанному грозит наказание за побег из мест заключения.

Ранее он был приговорен к 12 годам лишения свободы за квартирные кражи в крупных размерах, разбой и сопротивление полиции. Он отбывал наказание с 2019 года.

Во время побега заключенный взломал замок на потолке, ведущем на крышу административного блока. Обойдя охранные посты, он скрылся в неизвестном направлении.

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