Обыск автосервиса в Сороках: что обнаружили правоохранители

Большое количество табачных изделий и алкоголя, а также несколько телефонных карточек нашли пограничники в автосервисе на севере страны.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В результате обыска в автосервисе в Сороках пограничники Северного регионального управления обнаружили почти 12 тысяч сигарет, а также около 1700 литров алкоголя. Как сообщили в Погранполиции в субботу, мероприятие организовали в рамках расследования уголовного дела о контрабанде сигарет.

Так, при проверке в одном из помещений обнаружили 29 пластиковых контейнеров (объемом 25 литров каждый) и еще одну емкость на одну тонну. Все они были заполнены бесцветной жидкостью со специфическим запахом спирта. После обыска все имущество было конфисковано.

По данным полиции, автосервис принадлежит 52-летнему мужчине. Однако отвечая на вопрос правоохранительных органов о найденных вещах, он сказал, что ничего не знает и не смог предоставить документы о происхождении.

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