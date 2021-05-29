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Въезд в город Сорока

Обыск автосервиса в Сороках: что обнаружили правоохранители

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210529/34928190/obysk-avtoservisa-v-sorokakh-chto-obnaruzhili-pravookhraniteli.html

Большое количество табачных изделий и алкоголя, а также несколько телефонных карточек нашли пограничники в автосервисе на севере страны.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В результате обыска в автосервисе в Сороках пограничники Северного регионального управления обнаружили почти 12 тысяч сигарет, а также около 1700 литров алкоголя. Как сообщили в Погранполиции в субботу, мероприятие организовали в рамках расследования уголовного дела о контрабанде сигарет. 

Пограничная полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Начальник одного из участков погранполиции задержан по подозрению в контрабанде

Так, при проверке в одном из помещений обнаружили 29 пластиковых контейнеров (объемом 25 литров каждый) и еще одну емкость на одну тонну. Все они были заполнены бесцветной жидкостью со специфическим запахом спирта. После обыска все имущество было конфисковано.

По данным полиции, автосервис принадлежит 52-летнему мужчине. Однако отвечая на вопрос правоохранительных органов о найденных вещах, он сказал, что ничего не знает и не смог предоставить документы о происхождении.

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