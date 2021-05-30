Эксперт: число случаев COVID-19 выше, чем показывает статистика

Хотя последние статистические данные показывают, что количество новых случаев заражения COVID-19 сокращается, эти цифры фактически не отражают реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Так считает эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Официальная статистика в последнее время говорит о том, что в республике регистрируется немного новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук все же выражает обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом она заявила в эфире радиостудии Sputnik.

"Не все люди сдают тест. Уже есть фактор приспособления к COVID-19, многие повторяют лечение родственников или знакомых, переболевших коронавирусом, а многие просто не обращаются к врачу", – сказал эксперт.

Токарчук утверждает, что показатель, которым следует руководствоваться, – это количество госпитализированных пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

"На прошлой неделе у нас было 106 очень серьезных пациентов, из которых 16 интубировали. Будем считать, что они составляют процент от общего числа случаев. Таким образом, расчеты показывают, что у нас в стране может быть и 10 тысяч активных случаев. Это в четыре раза меньше, чем в марте, но это фактор, который должен нас беспокоить", – сказала собеседница.

Эксперт также говорит, что активные случаи могут спровоцировать тысячи других активных заболеваний всего за месяц, поэтому люди должны вести себя ответственно и соблюдать все меры защиты.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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