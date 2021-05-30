Марафон вакцинации во Дворце республики продолжает работу в воскресенье

Вакцинация во время марафона проводится без предварительной записи, только на основании удостоверения личности.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Во Дворце республики продолжается марафон вакцинации от COVID-19, организованный примэрией Кишинева совместно с Министерством здравоохранения, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Университетом медицины и фармацевтики. В рамках прививочного процесса доступны три типа вакцины: AstraZeneca, Sinopharm и Coronavac. Об этом в своем Facebook сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

Вакцинация во время марафона проводится без предварительной записи и лишь на основании удостоверения личности.

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — также продолжают работать, чтобы дать гражданам возможность пройти вакцинацию. В этот день они расположены следующим образом:

троллейбус находится в секторе Рышкановка возле Макдональдса;

автобус расположили в Ставченах рядом с начальной школой.

Кроме того, в воскресенье открыт и муниципальный центр вакцинации на улице Петру Рареш.

"При необходимости мы готовы мобилизовать весь персонал для организации других пунктов вакцинации помимо 70 в медицинских учреждениях", — сообщил Чебан.

В 19.30 муниципальные власти обещают подвести итоги Кишиневского марафона вакцинации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova