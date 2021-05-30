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Марафон вакцинации во Дворце республики

Марафон вакцинации во Дворце республики продолжает работу в воскресенье

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (192)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210530/34931004/Marafon-vaktsinatsii-vo-Dvortse-respubliki-prodolzhaet-rabotu-v-voskresene.html

Вакцинация во время марафона проводится без предварительной записи, только на основании удостоверения личности.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Во Дворце республики продолжается марафон вакцинации от COVID-19, организованный примэрией Кишинева совместно с Министерством здравоохранения, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Университетом медицины и фармацевтики. В рамках прививочного процесса доступны три типа вакцины: AstraZeneca, Sinopharm и Coronavac. Об этом в своем Facebook сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

Вакцинация во время марафона проводится без предварительной записи и лишь на основании удостоверения личности.

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — также продолжают работать, чтобы дать гражданам возможность пройти вакцинацию. В этот день они расположены следующим образом: 

  • троллейбус находится в секторе Рышкановка возле Макдональдса;
  • автобус расположили в Ставченах рядом с начальной школой.

Кроме того, в воскресенье открыт и муниципальный центр вакцинации на улице Петру Рареш.

"При необходимости мы готовы мобилизовать весь персонал для организации других пунктов вакцинации помимо 70 в медицинских учреждениях", — сообщил Чебан.

В 19.30 муниципальные власти обещают подвести итоги Кишиневского марафона вакцинации.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (192)

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